Fallschirmspringen Schweizer Nati holt Silbermedaille – mit dabei ist ein Auer Die Schweizer Nati der Ziel-Fallschirmspringer hat an der Weltmeisterschaft die Silbermedaille geholt. 28.07.2022, 05.00 Uhr

Marcel Schuster (Zweiter von links) freut sich mit seinem Team über die Silbermedaille. Bild: PD

14 Jahre lang hatte die Schweizer Nationalmannschaft auf diesen Erfolg warten müssen. Und wie damals, als die WM in der Slowakei stattfand, war in Strakonice (Tschechien) der Auer Marcel Schuster Teil des Teams. Er startete gemeinsam mit Fabio Fornallaz, Nico Baumann, Till Vogt und Georges Toth stark in die WM. So blieb die Ausgangslage für den 43-Jährigen und die Mannschaft stets gut – gegen Ende wurde es wegen schwierigen thermischen Windverhältnissen aber nochmals knapp.