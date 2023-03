Altstätten: Erfolgreiche Sportgrössen kommen an die Rhema

extrem wie nie International erfolgreiche Sportgrössen kommen an den diesjährigen Rhema-Sportdialog Carlo Janka, Simon Ehammer, Nicole Göldi, Nadine Riesen sowie Nicole Reist kommen nach Altstätten. Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler sowie Sportfans können ihre Idole an der Rhema hautnah erleben. 14.03.2023, 05.00 Uhr

Der Bündner Ex-Skirennfahrer Carlo Janka rundet den fünfte Rhema-Sportdialog ab. Archiv: Keystone

Nicole Reist, die beste Ultracyclerin der Welt, hat seit 2012 jedes Rennen gewonnen, an dem sie teilgenommen hat. Sie ist vierfache Weltmeisterin, hat den Race Across America dreimal gewonnen und siegte beim Race Around Austria bereits fünfmal. Wie sie es schafft, Rennen über eine Distanz von 1000 bis 5000 Kilometern zurückzulegen, sich für diese Tortur zu motivieren und die Rennen erst noch zu gewinnen, erzählt die Extremsportlerin am Rhema-Sportdialog. Nebst ihrer Sportkarriere arbeitet Nicole Reist zu 100 Prozent als Technikerin Hochbau.

E-Mountainbikerin Nicole Göldi aus Sennwald. Bild: PD

Ebenfalls auf zwei Rädern unterwegs ist die Sennwalderin Nicole Göldi. Die E-Mountainbikefahrerin ist zweifache Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin. Seit letztem Jahr setzt die 20-Jährige voll auf die Karte Spitzensport. Im Gespräch mit Moderator Beni Thurnheer wird sie den Sportdialog-Gästen einen Einblick in die noch junge Sportart sowie ihre Erfolgsgeschichte geben, wie die Organisatoren mitteilen.

Zehnkämpfer auf Erfolgskurs

Zehnkämpfer Simon Ehammer aus Gais. Bild: PD

Ein vielversprechender Leichtathlet ist der in Gais wohnhafte Simon Ehammer. Der Zehnkämpfer sicherte sich letztes Jahr an der Weltmeisterschaft Bronze, an der Europameisterschaft Silber und an der Hallenweltmeisterschaft in Belgrad ebenfalls Silber. Ehammer ist nicht nur Schweizer Rekordhalter, sondern hat letztes Jahr in Götzis mit 8,45 Metern die Weltbestleistung im Weitsprung innerhalb eines Mehrkampfes erzielt.

Wie Simon Ehammer kommt die Schweizer Fussballnationalspielerin Nadine Riesen ebenfalls aus dem Appenzellerland. Ihre Fussballkarriere begann sie beim FC Bühler, spielte beim FC St.Gallen, den BSC Young Boys und heute beim FC Zürich. Mit diesem wurde sie im vergangenen Jahr Schweizer Meister. Die 22-Jährige stand an den U19-Europameisterschaften wie auch an den Europameisterschaften letztes Jahr mit der Schweizer Fussballnationalmannschaft im Einsatz.

Netzwerkanlass für Sportler und Sportfans

Abgerundet wird der fünfte Rhema-Sportdialog von Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Carlo Janka. Der ehemalige Schweizer Skirennfahrer hat elf Weltcuprennen in vier verschiedenen Disziplinen gewonnen.

Tagungsleiter Ralph Dietsche freut sich: «Es ist uns wiederum gelungen, international erfolgreiche Sportgrössen für unseren Anlass zu gewinnen, die Sportgeschichte geschrieben haben. Unser Ziel ist es, dass Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler sowie Sportfans ihre Idole bei uns hautnah erleben und ihnen sogar Fragen stellen können.» Damit sollen sie einen Blick hinter die Kulissen erhalten und motiviert werden, selbst Bestleistungen zu erzielen. Umrahmt wird der hochkarätig besetzte Anlass mit Showdarbietungen vom STV Kriessern. Durch den Abend führt Sportmoderator und Showmaster Beni Thurnheer.

Hinweis Der Rhema-Sportdialog findet am Freitag, 28. April, ab 18.30 Uhr statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil können sich die Gäste beim Apéro und Networking austauschen. Weitere Informationen und Tickets gibt es ab sofort unter www.sportdialog.ch.