Das Treffen der Motorradfreunde Kriessern verbindet Generationen

Event Hauptsache Verbrennungsmotor und zwei Räder: Vom 48. Töfftreffen in Kriessern Motorräder und Mofas: Das jährliche Treffen der Motorradfreunde Kriessern verbindet die Generationen. Reto Wälter Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Mofa-City-Sprint führte Kriessern bereits zum dritten Mal durch. Bild: Reto Wälter

Das Highlight des 48. Töfftreffens in Kriessern war der Mofa- City-Sprint. Die Strasse war gesäumt vom grossen Publikum, als die «Gladiatoren» mit ihren dem Endzeitfilm gleichen, den Mad-Max-Ausrüstungen und Gefährten und Gefährtinnen die Motoren vorwärmten. Im Beschleunigungsrennen traten sie auf der Kriessner Viertelmeile in einem 1:1-Ausscheidungsverfahren gegeneinander an.

Ein Spektakel war es, den röhrenden, rauchenden und spuckenden Zweitaktern zuzusehen, wie sie beim Beschleunigen kaum auf zwei Rädern zu halten waren, oder aber nach einigen Metern Luftfilter oder sonst etwas verloren, nicht auf Touren kamen oder gleich den Geist aufgaben. Sieger wurde Ruedi Oertig aus Zürich, Zweiter der Diepoldsauer Nico Indermaur vor dem Kriessner Silvan Tanner. Alle drei nehmen auch an Schweizer Meisterschaften teil. Daneben gab es auch zahlreiche auf hübsch getrimmte Mofas zu bewundern.

An der Ausfahrt am frühen Abend nahmen 103 Töfflifahrende teil. «Der Trend um Mofas nahm in den letzten Jahren stetig zu», sagte Rainer Dietsche, Präsident der organisierenden Motorradfreunde Kriessern. Während die Zahl der teilnehmenden Motorradfahrenden leicht rückläufig ist. «Unsere Generation wird älter», sagte Dietsche. Dennoch waren an der Motorradausfahrt am Nachmittag rund 80 Mo­torradfahrer dabei, als es über den Stoss – Brülisau und Eichberg zurück nach Kriessern ging.

Auch hier, bei den grossen Brüdern der «Schnäpperli», gab es viele sehenswerte Unikate zu bewundern. Am Abend heizte die Hohenemser Band Moose Crossing mit Country-Rock ein, und die Freunde und Freundinnen der motorisierten Zweiräder genossen die laue Sommernacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen