RAV Heerbrugg ist für die Zukunft gerüstet

Eröffnungsfeier RAV Heerbrugg feiert offizielle Eröffnung und ist für die Zukunft gerüstet Anlässlich der offiziellen Eröffnungsfeier des neuen regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Heerbrugg besuchten über 50 Gäste die neuen Räumlichkeiten. Die offene Bürolandschaften sollen die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den RAV-Dienstleistern unterstützen. 08.02.2023, 15.21 Uhr

Der St.Galler Regierungsrat Beat Tinner an der Eröffnungsfeier des RAV Heerbrugg. Bild: PD

Das RAV an der Bahnhofstrasse 20 in Heerbrugg ist bereits seit Mitte November 2022 in Betrieb. Mittlerweile haben sich die internen Betriebsabläufe so weit eingespielt, dass einer reibungslosen Eröffnungsfeier nichts mehr im Wege stand, schreibt die Staatskanzlei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Mittwochnachmittag. Über 50 Gäste – Arbeitgebende, Vermieter, Nachbarn, Vertretungen der Bauherrschaft, der Behörden und aus der Politik – nahmen die Gelegenheit wahr, einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten zu gewinnen.

Neue Herausforderungen für die RAV

Auch wenn in der Schweiz derzeit praktisch Vollbeschäftigung herrscht und die Stellensuchendenzahlen tief sind, sehen sich die RAV mit hohen Erwartungen konfrontiert. Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, Regierungsrat Beat Tinner, erwähnte in seiner Grussbotschaft in diesem Zusammenhang die Integration von Älteren, von Geflüchteten und Personen mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt. Weiter sag er, dass sich die Ansprüche an die RAV laufend veränderten. Vor einigen Jahren hielt die Einführung der Stellenmeldepflicht Personalberaterinnen und –berater auf Trab, heute sei es die Digitalisierung und morgen vielleicht die Folgen einer möglichen wirtschaftlichen Abkühlung.

Offene Bürolandschaft unterstützt Zusammenarbeit

Am alten RAV-Standort empfingen und berieten die Ansprechpersonen die Stellensuchenden in Einzelbüros, heisst es weiter im Communiqué. Am neuen Standort soll ein modernes Büro- und Beratungskonzept umgesetzt werden. Dieses ermöglicht eine flexible Nutzung der Fläche und unterscheidet zwischen Beratungs- und Bürozonen. Erfahrungen aus den RAV in St.Gallen, Wattwil, Wil und Rapperswil-Jona zeigen, dass offene Bürolandschaften die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den RAV-Dienstleistern unterstützen. Dies kommt wiederum den Stellensuchenden direkt zu Gute.

Aktuell betreut das RAV Heerbrugg rund 2'200 Stellensuchende aus dem St.Galler Rheintal und der Region Rorschach. (pd/vat)