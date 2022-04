Eröffnung Altstätter Pop-up-Hotel öffnet demnächst seine Türen – und erzählt in seinen Zimmern die Geschichten von Stadtoriginalen Im Mai eröffnet das erste Pop-up-Hotel in Altstätten. Die Betreiber sind bereit – einige Zimmer aber noch nicht ganz. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Rund die Hälfte der Zimmer ist bereit, die Gäste ab Mai in Altstättens erstem Pop-up-Hotel willkommen zu heissen. Bild: pd

Die Zeit drängt. In weniger als einem Monat wird das Pop-up-Hotel Untertor eröffnet. Rund die Hälfte der 18 verfügbaren Zimmer sei schon bezugsfertig, sagt Astrid Dörig. Sie ist Mitinitantin der Gemeinnützigen Genossenschaft, die das Hotel betreibt. Bei den restlichen Zimmern fehlt der nötige Schliff der Renovationsarbeiten. «Diese werden aber in den kommenden Wochen fertiggestellt», versichert sie.

Die ersten Gäste können zwischenzeitlich trotzdem empfangen werden – die Genossenschaft ist bereit und die Getränke in der vor kurzem eröffneten hauseigenen Hotel-Cocktail-Bar, der «Törli-Bar», sind kühlgestellt. Die Öffentlichkeit ist am Donnerstag, 12. Mai, ab 16 Uhr zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Astrid Dörig, Mitinitiantin Gemeinnützige Genossenschaft Altstätten. Bild: pd

«Fleisch am Knochen» gesucht

Das Konzept des Pop-up-Hotels findet Anklang, wie ein Blick auf die Buchungen bestätigt. «Der Monat Mai ist schon ziemlich voll. Unter anderem hat eine ganze Gruppe von Oldtimerfans die verfügbaren Zimmer ein ganzes Wochenende gebucht», sagt Dörig. Um auch die übrig gebliebenen Zimmer mit Leben zu füllen, sind die Initianten derzeit immer noch auf der Suche nach Geschichten und Bildern.

Ende letzten Jahres startete die Genossenschaft einen Aufruf. Um die 18 Gästezimmer des Hotels mit Leben zu füllen, suchte sie nach Geschichten und Legenden über Personen, die ihre Spuren in Altstätten hinterlassen haben. Die Zimmer sollen demnach den Gästen visuell anhand von Bildern und Andenken, aber auch auditiv, mit Geschichten zum Hören und Lesen, Einblicke in ein Altstätten von damals geben. Das Angebot, solche Geschichten einzureichen, wurde rege genutzt. «Wir haben mehr Einsendungen erhalten, als wir Zimmer haben», sagt Dörig. Was es jetzt brauche, sei «Fleisch am Knochen und Tiefgang».

Kurzum: Gesucht werden Geschichten und Inhalte, die man nicht «googeln» kann. Aus diesem Grund sind die Initiantinnen und Initianten weiterhin auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Bilder von einstigen Geschäften im Städtli (Innenbereich) oder auch Bilder und Geschichten von der Accordina-Fabrik herumliegen oder zu erzählen hat, ist gebeten, sich bei der Genossenschaft zu melden.

Gesucht: Söckli, Bilder und Geschichten

Im Speziellen sind die Initianten an Geschichten über spezifische Personen – etwa über den ersten Torfstecher, den ersten Schrottsammler oder eine berüchtigten Lehrperson – interessiert.

Dabei sollen auch Stadtoriginale, hilfsbereite und bekannte Altstätterinnen und Altstätter wie «Packwagen-Sepp» oder «Söckli-Ida» nicht zu kurz kommen. «Von Söckli-Ida beispielsweise suchen wir Material wie Söckli oder ein Porträtfoto», sagt Dörig.

Der Genossenschaft geht es nicht darum, die Personen blosszustellen. «Diese Personen wecken Erinnerungen an eine Zeit, in der man zusammengehalten hat. Sie waren Bindeglieder der Gesellschaft, die uns oft ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn wir an sie denken», erklärt Dörig und ergänzt: «Diese Geschichten möchten wir im Hotel verankern.»

Wer Geschichten und Bilder einreichen möchte, kann mit der Genossenschaft Kontakt aufnehmen. Brieflich: Ho­tel Untertor, Engelgasse 13, 9450 Altstätten; E-Mail: geschichten@hotel untertor.ch. Telefon (Astrid Dörig): 076 467 55 42. Infos unter www.hoteluntertor.ch

