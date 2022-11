Erkrankung «Ich hatte nie eine Wut»: Eine Berneckerin erzählt, wie sie mit der Diagnose «Brustkrebs» umgeht Mirjam Halter-Poljansek aus Berneck erhielt im Sommer die Diagnose «Brustkrebs». Sie schildert, wie sie mit der Erkrankung umgeht und warum es ihr wichtig ist, auf ein bestimmtes Symptom aufmerksam zu machen. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 24.11.2022, 08.00 Uhr

Mirjam Halter-Poljansek stellt sich ihrer Krankheit mit Zuversicht. Bild: PD

Mirjam Halter ist eine zierliche Frau. In Jeans und dunkler Bluse sitzt sie am Tisch im Wohnzimmer, lächelt und hält eine Tasse Tee in den Händen. Dass die 46-Jährige krank ist, liesse sich auf den ersten Blick nicht erkennen, wäre nicht die Glatze. Die Haare sind ihr nach und nach ausgefallen, als eine der zahlreichen Nebenwirkungen der Chemotherapie.

Sie probierte Perücken, verzichtet aber darauf, da sie merkte, «das passt nicht zu mir». Sie befindet sich in einem Prozess, der ihr Leben innert kurzer Zeit komplett verändert hat. Die Krankheit stellte die ganze Familie, ihren Mann sowie ihren 16-jährigen Sohn und die 14-jährige Tochter vor herausfordernde Gefühle.

Warten und bangen nach den Untersuchen

Mirjam Halter erinnert sich genau an den Moment, als sie eine Veränderung an ihrer Brust wahrgenommen hatte. An einem Freitag vor den Sommerferien stand sie vor dem Spiegel und sah, dass sich ihre Brustwarze eingezogen hatte. Obwohl sie sich nicht viel dabei dachte, kam ihr das auffällig vor. Entgegen ihrer Art recherchierte sie im Internet. «Ich musste wissen, was das bedeutet.»

Sie fand Informationen, dass dies ein Symptom für Brustkrebs ist. Sofort meldete sie sich beim Hausarzt und erhielt einen Termin für den Untersuch in der Radiologie. Ultraschall und Biopsie folgten. Eine Woche später schliesslich die Diagnose: Es handelt sich um einen bösartigen Tumor. «Das war ein Schlag für uns alle in der Familie», sagt sie. Weitere Untersuche waren nötig, um zu erfahren, ob es Ableger gibt.

«Das war die schlimmste Phase. Diese Unsicherheit. Erstmals spürte ich eine grosse Angst in mir.»

Fragen drängten sich auf: «Ist da noch mehr? Was mache ich, wenn es Ableger gibt? Dann wäre es mehr als Brustkrebs, die Erkrankung hätte eine andere Dimension.» Nach Tagen des sorgenvollen Wartens bekam sie Bescheid. Es seien keine Ableger vorhanden. Mit diesem Befund wuchs die Zuversicht. «Ich spürte, diese Hürde kann ich nehmen.»

Mirjam Halter bekam die Zustimmung der Ärzte, mit ihrer Familie in die gebuchten Sommerferien verreisen zu können. «Das konnte ich sogar geniessen», sagt sie. «Ich wusste aber auch, wenn ich zurück bin, beginnt die Chemotherapie.»

Der Körper rebelliert auf drastische Weise

Der Anfang der Behandlung Anfang August gestaltete sich schwierig. Die Chemo war zu stark dosiert, der Körper von Mirjam Halter reagierte heftig. Der Mund war voller Aphten, zeitweise verlor sie ihre Stimme, sie litt an Durchfall, Müdigkeit, kribbeln der Fingerkuppen und eine Blasenentzündung trat auf. Ab dem zweiten Chemo-Zyklus, der angepasst wurde, ging es ihr etwas besser. Doch sie musste lernen, mit den neuen Alltagsstrukturen umzugehen und sich diesen komplett hingeben und anpassen.

Beruflich ist sie zu 80 Prozent als Dipl. Heilpädagogin tätig und begleitet beeinträchtigte Kinder und deren Eltern von Geburt bis und mit dem Kindergartenalter. Rasch war klar, dass ihr Wunsch, weiterarbeiten zu können, nicht durchführbar ist. Die Nebenwirkungen der Chemo lassen es nicht zu. Von den Vorgesetzten ihres Arbeitgebers, dem Heilpädagogischen Dienst St.Gallen-Glarus, erhält sie viel Verständnis und Rückhalt. Sie verbringt nun die meiste Zeit zu Hause, hört auf ihren Körper und nimmt die Tage, wie sie kommen. Mirjam Halter geht viel spazieren, liest, hat das Lismen für sich entdeckt und kocht. Die Menüs zu essen ist hingegen schwierig geworden. Die Chemo hat ihren Geschmackssinn verändert. Brot, Teigwaren, Fleisch und Rohkost schmecken ihr überhaupt nicht mehr.

«Ich habe manchmal das Gefühl, ich beisse in ein Haarbüschel.»

Dann bringt sie kaum einen Bissen hinunter. Am häufigsten isst sie gekochtes Gemüse und Kartoffeln.

Mirjam Halter erzählt ruhig und reflektiert über ihre Erfahrungen und Emotionen, die sie in den letzten Monaten durchmachte. Sie liefert sich nicht der Erkrankung aus, vielmehr nimmt sie an, was zu tun ist, mit Optimismus und dem Glauben daran, bald wieder gesund zu werden. Manchmal tupft sie ihr Auge trocken. Dass es tränt, ist kein Zeichen überwältigender Emotionen, sondern eine weitere Chemo-Nebenwirkung.

Statistisch gesehen ist jede achte Frau von Brustkrebs betroffen und auch Männer können an dieser Art von Krebs erkranken. Warum es sie getroffen hat, stellt Mirjam Halter nicht in Frage. «Ich hatte auch nie eine Wut, ich haderte nicht.» Es gab Momente, da sie überlegte, ob etwas an ihrer Lebensweise falsch sei. «Doch ich führe soweit ein gesundes, normales Leben.» Sie beschreibt sich als Genussmenschen, ist gerne in netter Gesellschaft und trinkt gern auch mal ein Glas Wein, aber mit Mass.

«Die Ärzte sagten, die Erkrankung sei Schicksal, ich dürfe mir nicht zu viele Gedanken machen.»

Familie und Freunde sind ihr Auffangnetz

Sie hat eine Gewissheit in sich, dieses Kapitel ihres Lebens psychisch meistern zu können. «Das ist auch für meine ganze Familie wichtig. Als sie merkte, dass ich trotz allem meine Freude nicht verliere – ich bin grundsätzlich ein fröhlicher und positiver Mensch – da ist es für uns alle einfacher geworden.» Mirjam Halter möchte nicht, dass ihre Krankheit allgegenwärtig ist. «Meine Kinder und mein Mann sollen ihr Leben weiterführen können wie bis anhin. Sie dürfen glücklich sein.» Das wiederum gibt ihr selber Kraft. Unterstützung erhält sie auch von Angehörigen und Freunden.

«Mein Mann und ich merken, welche Menschen uns ganz nah sind und uns in dieser Situation tragen.»

Sie schicken Nachrichten, fahren sie zu Behandlungen, besuchen sie. «Es ist unglaublich schön, was ich erfahren darf.» Sie könne bei Freunden auch mal weinen und Frust loswerden, wenn sie in einem Tief sei und sich schwach fühle. Gefühle zum Ausdruck zu bringen, sei heilsam. Dazu gehöre auch gemeinsames Lachen. «Humor ist wichtig, es darf auch mal ein Spruch zu meiner Glatze fallen», sagt Mirjam Halter. «Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich lache gern.»

Professionelle psychologische Hilfe nimmt sie nicht in Anspruch. Wichtig ist ihr aber der Austausch mit zwei anderen betroffenen Frauen aus dem Rheintal und mit Patientinnen, denen sie bei der Behandlung im Tumor- und Brustzentrum in St.Gallen begegnet. Zudem kann sie mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten über ihre Verfassung und Bedürfnisse reden.

Auf dem Weg der Besserung

Kürzlich hatte sie einen Ultraschalluntersuch. «Der Tumor ist erfreulicherweise stark geschrumpft und kann in naheliegender Zeit operativ entfernt werden.» Sie sagt es mit einem entspannten Lächeln und nickt bestätigend. «Mir wurde von Anfang an gesagt, es sei ein bösartiger, aggressiver Tumor, aber auch einer, der sich gut behandeln lasse.» Untersucht wurde ausserdem, ob die Erkrankung genetisch bedingt ist. Das ist nicht der Fall und für die Familie eine grosse Erleichterung.

Bei Mirjam Halter wurde der Brustkrebs früh erkannt. Es war jedoch kein Knoten, der den Verdacht auslöste, sondern die Veränderung der Brustwarze. Viele Bekannte sagten ihr, sie würden dieses Anzeichen nicht kennen. Deshalb wuchs ihr Bedürfnis, darauf hinzuweisen und ihre Geschichte zu erzählen. Sie bekundet auch keine Mühe, wenn sie auf die Krankheit angesprochen wird.

Ein zweiter Geburtstag steht bevor

Nun schaut sie dem absehbaren Ende der Chemotherapie entge­gen. Anschliessend sind punktuelle Bestrahlungen vorgesehen. Mirjam Halter denkt mit Vorfreude an die Rückkehr ins Berufsleben und ihren gewohnten Alltag.

«Wenn die OP und danach die weiteren Behandlungen vorbei sind, wird das wie ein zweiter Geburtstag für mich sein. Und wenn nur eine Person, die diesen Bericht gelesen hat, darauf hingewiesen wird, dass das Einziehen der Brustwarze ein Symptom sein kann für Brustkrebs, hat sich für mich dieser Bericht gelohnt.»

