Erfolge für die Jüngsten unter den Mittelrheintaler Eissportlern Sechs Kategorien an drei Tagen: Sieben Läuferinnen des EVM starteten in Luzern. 17.12.2019, 05.00 Uhr

Sechs der sieben Läuferinnen beim letzten Training vor dem Pilatus-Cup in Luzern (v.l.): Emily Kirchner, Leonie Woodtli, Mina Bergmann, Lorena Koller, Flavia Köppel und Liza Nikonova. Bild: pd

(S) Am letzten Swiss­cup-Anlass in der Deutschschweiz, der für Läufer ab Interbronze ausgeschrieben war, hatten sich zehn Eissportlerinnen und -sportler des EV Mittelrheintal angemeldet. Drei von ihnen, darunter der verletzte Timon Suhner, mussten die Teilnahme absagen.

Der Wettkampf erstreckte sich über dreieinhalb Tage, was die Bedingungen erschwerte, denn fast alle brauchten von der Schule einen Dispens, um nach Luzern zu fahren. Zudem war der Zeitplan sehr gedrängt, einige Kategorien starteten bereits um 7.30 Uhr, sodass die betroffenen Läuferinnen schon am Vorabend anreisen mussten.

Trotzdem packten Emily Kirchner, Interbronze Jüngere, und Leonie Woodtli, Interbronze Ältere, ungeachtet der frühen Morgenstunde, ihre Chance und wurden mit beachtlichen Leistungen Kategorien-Erste. Für Lorena Koller gab es etwas weniger Stress, begann doch der Wettkampf der mittleren Bronze-Mädchen am Sonntag um 9.30 Uhr.

Sie holte mit einer guten technischen und der höchsten künstlerischen Punktzahl die Silbermedaille. Nicht so gut lief es den Silber-Damen; Satu Kempter wurde Fünfte, Liza Nikonova Neunte. Die U15-Läuferin Flavia Köppel wurde Elfte; im ersten Jahr an der Kanti hat sie in dieser Saison ihre Wettkampfform noch nicht ganz erreicht. In der Swisscup-Kategorie U14 schloss Mina Bergmann in der Gruppe von 27 Nachwuchsläuferinnen auf dem undankbaren vierten Rang; sie konnte aber mit 84,03 Punkten ihre persönliche Bestleistung fast wiederholen.