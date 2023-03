Berneck: Liechtensteiner plant eine Drohnen-Revolution

Rheintal Er ist führender Drohnen-Experte in Europa: Mit seiner Firma in Berneck plant ein Liechtensteiner die Drohnen-Revolution Aufgewachsen in einer Skifamilie, ist Herbert Weirather heute ein führender Drohnen-Experte in Europa. Mit seiner Firma, die einen Standort in Berneck hatte, will er das Transportwesen im Gesundheitsbereich verbessern. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Die Drohne von Herbert Weirather zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf einer Ladestation am Balkon oder Fenstersims landen kann.

Die Familie Weirather ist eine ­illustre Skisport-Runde. Vater Hartmann «Harti», Mutter Johanna «Hanni» und Tochter Tina gewannen je mindestens eine WM-Medaille und haben einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Weniger bekannt ist Sohn Herbert Weirather. Auch er hat seine Passion zum Beruf gemacht. Es war allerdings die Fliegerei, die ihn schon im Kindesalter fasziniert hat.

Heute ist Herbert Weirather in der europäischen Drohnen- Szene gewissermassen, was der Rest seiner Familie für den liechtensteinischen Skisport ist. «Vielleicht müsste ich als Drohnen-Mann oder Mr. Drone bezeichnet werden», sagt er nach einem künftigen Eintrag in Wikipedia gefragt. Er sagt dies selbstbewusst, doch klingt es keineswegs abgehoben. Als Drohnen-Ingenieur und -Spezialist arbeitet Herbert Weira­ther am Boden.

Die Drohnenszene geprägt und weiterentwickelt

Herbert Weirather hat sich unter anderem mit der «Drone Champions League» einen Namen gemacht. Dabei handelt es sich um eine Liga, in der Piloten mit Drohnen Rennen bestreiten. Entweder mit oder in einer realistischen Simulation mit virtuellen Drohnen. Ab 2016 erlebten Renndrohnen einen Boom – was Herbert Weirather erkannte und die Rennliga gründete, die im Netz teils von Millionen mitverfolgt wurde. Und zu einer Talentschmiede für Drohnenpiloten wurde: «Im Skizirkus und zuletzt bei der Ski-WM in Méribel Courchevel steuerten viele Piloten aus der Drone Champions League die Kameradrohnen», sagt Weirather.

Der Ausbruch der Pandemie erschwerte die Organisation von Drohnenrennen. 2021 entschied sich Weirather dann, mit «Jedsy» eine neue Firma zu gründen. Heute beschäftigt sie 45 Mitarbeitende und hatte bis vor kurzem einen Sitz in Berneck, wo Herbert Weirathers Eltern leben. Mit Jedsy hat er ­Grosses vor: «Wir möchten das Transportwesen im medizinischen Bereich revolutionieren.»

Weirathers Produkt ist weltweit einzigartig

Schaffen will er dies mit einer weltweit einzigartigen Drohne. Sie findet selbstständig ihren Zielort und kann senkrecht auf einer Ladestation am Fenstersims landen. Entworfen hat er das Flugobjekt mit Mirko Cesena, einem dreifachen Helikopter-Kunstflug-Weltmeister.

Seit Anfang Jahr befördern Jedsy-Drohnen im Rahmen eines Projekts Proben zwischen Buchs und Vaduz für die Laborgruppe Risch. Künftig sollen sie auch ärztliche Eingriffe beschleunigen. Bei manchen Krebsoperationen braucht das Ärzteteam noch während des Eingriffs laborgeprüfte Informationen über das Gewebe. Die Informationen liegen schneller vor, wenn die Probe das Labor früher erreicht. Weirather will also optimieren. «Das ist mein Naturell: Ich bin ein Tüftler, ich will Dinge besser machen.» Auch für seine Kinder: «Ich möchte mit meinem Projekt zu einer umweltfreundlicheren Welt beitragen, in der sie ein schönes Leben führen können.»

Der Liechtensteiner ist überzeugt, dass sich seine Lieferdrohnen durchsetzen werden. Nicht allein, weil er das hofft, sondern weil er gerechnet hat: «Jedsy-Transporte sind um ein Vielfaches günstiger als Fahrzeugtransporte. Unsere Drohne ist zudem 30 Prozent schneller und hundertmal umweltfreundlicher als ein Lieferfahrzeug.» Dazu komme, dass sie komfortabel vors Fenstersims liefert.

Gelernt, mit Druck umzugehen

Allerdings ist Weirathers Unternehmen auf viel Kapital angewiesen – wie das für Hardwarehersteller üblich ist. Das merkte zum Beispiel die Post. Sie hat aus Kostengründen ein eigenes Drohnenprojekt einem Privatunternehmen übergeben. Aus der Ruhe bringt Herbert Weira­ther das nicht. «Natürlich ist der Finanzierungsdruck bei einem Start-up immer da», meint er nur.

Er glaubt an die Stärken seines Produkts. Als Jugendlicher hatte Weirather neben der Fliegerei auch eine Passion fürs Tennis. Bis ins Alter von 17 Jahren war er Nachwuchsprofi, reiste als solcher an Turniere auf der ganzen Welt. Das Tennis lehrte ihn, mit Druck fertig zu werden. Mit Stärken und Schwächen ­umzugehen. Und Disziplin. Schliesslich verunmöglichten Verletzungen seine Tenniskarriere und er entschied sich definitiv für ein Luft- und Raumfahrt-Studium in München. Die Tugenden aus der Profizeit hat er aber beibehalten.

Tennisprofi werden, eine Liga für Drohnensport gründen, das Gesundheitswesen revolutionieren. Herbert Weirather hat keine Angst vor grossen Zielen. Und lässt sich genauso wenig von der ersten Hürde einschüchtern. Vielleicht liegt auch das in der Natur eines Mechanikers. «Beim Drohnenbau tauchen immer wieder neue Probleme auf.»