Altstätter wollen nicht auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten

Energiekrise Altstätter Stadtrat will trotz möglicher Stromknappheit nicht auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten Nach den Pandemiejahren will der Altstätter Stadtrat der Bevölkerung im Städtli eine besinnliche Adventsstimmung zu bieten. Die Weihnachtsbeleuchtung brauche ohnehin viel weniger Strom als früher. Max Tinner Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Sie wird auch dieses Jahr leuchten: Weihnachtsbeleuchtung im Städtli. Bild: Max Tinner (12. Dezember 2021)

Nach den trostlosen Pandemiejahren mit Einschränkungen gerade auch über Weihnachten will der Stadtrat auf eine Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichten, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Er habe an seiner Sitzung Anfang Monat beschlossen, der Bevölkerung im Städtli eine besinnliche Adventsstimmung zu bieten.

Der Notwendigkeit, angesichts einer möglichen Strommangellage sparsam mit Energie umzugehen, ist sich der Stadtrat bewusst. Die Sparappelle von Bundesrat und Kantonsregierung hat er denn auch zur Kenntnis genommen und trägt sie zusammen mit den anderen Gemeinden im Rheintal mit. Der Stadtrat argumentiert aber mit dem deutlich niedrigeren Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung, seit man sie erst letztes Jahr erneuert habe.

Kaum noch 15% des früheren Verbrauchs

«Dadurch ist sie nun sehr energieeffizient», wird in der Medienmitteilung betont. Während die frühere Weihnachtsbeleuchtung um die 10000 Kilowattstunden verbraucht habe, komme die neue mit ihren LED-­Leuchtdioden gerade einmal noch auf 1400 Kilowattstunden.

Die Weihnachtsbeleuchtung werde auch nicht die ganze Nacht eingeschaltet sein und erst recht nicht tagsüber. Man werde sie um 16.15 Uhr einschalten – also etwa beim Eindunkeln – und um 22 Uhr wieder ausschalten. Sie werde auch am Morgen ausgeschaltet bleiben, wenn die Strassenbeleuchtung wieder angeht.

Abends länger eingeschaltet bleibt sie zu besonderen Gelegenheiten: zu Weihnachten, zum Jahreswechsel und auch in der Adventsnacht der Altstätter Geschäfte. Das erste Mal eingeschaltet werde die Weihnachtsbeleuchtung am Freitag vor dem ersten Advent eingeschaltet, also am 25. November, das letzte Mal zum Dreikönigstag am Freitag, 6. Januar.

Die Strassenlaternen brennen weniger lange

Reduziert brennen – ebenfalls ab dem 25. November – wird diesen Winter auch die Strassenbeleuchtung in Altstätten, jedenfalls jene entlang der Gemeindestrassen. Der Stadtrat hat beschlossen, sie statt wie gewohnt um Mitternacht bereits um 23 Uhr abzustellen und am Morgen auch etwas später wieder einzuschalten, statt um 5 Uhr erst um 5.30 Uhr.

Gleich lange wie bisher brennen werden die Strassenlaternen bei Kreuzungen, an Fussgängerstreifen und anderen neuralgischen Orten und auch entlang der Kantonsstrassen.

In Hinterforst bleibt’s länger dunkel

Länger dunkel bleibt es am Morgen in Hinterforst. Nicht weil der Stadtrat der Bevölkerung dort weniger Licht gönnen mag, sondern weil deren Beleuchtung an der Rundsteuerung von Eichberg hängt. Und die werde schon jetzt erst um 6 Uhr eingeschaltet.

