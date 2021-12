Rheintal: Gravag erhöht Gaspreis

ENERGIE Monat­liche Mehrkosten von knapp 54 Franken bei einem Einfamilienhaus: Gravag erhöht Gaspreis Verunsicherungen am Markt und höhere CO2-Abgaben führen zu einem Anstieg des Gaspreises. Benjamin Schmid Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Flüssiggastanker nutzen die hohen europäischen Gaspreise, um ihre Fracht teuer loszuschlagen und dabei Versorgungslücken in der Alten Welt zu stopfen. Bild: pd

Statt 14.22, bezahlen Gaskunden der Gravag Energie AG ab 1.Januar 17.45 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Mehrwertsteuer. Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20'000 Kilowattstunden bedeuten das monat­liche Mehrkosten von knapp 54 Franken. Wie es in einem Schreiben der Gravag Energie AG heisst, bleibt der Grundpreis unverändert.

Gründe für explodierende Gaspreise sind vielfältig

Die Verbraucher trifft es hart. Stiegen die Preise bereits im Herbst deutlich, werden sie aufs neue Jahr erneut nach oben korrigiert. Die Ursachen für den Anstieg der Gaspreise sind vielfältig. Eine entscheidende Triebfeder ist die überraschend schnel­le Erholung der globalen Wirtschaft von Corona. Die Nachfrage nach Industriegütern führte zu einer Verknappung an Energie und Rohstoffen, die durch Engpässe in den Lieferketten zu­sätzlich verschärft wurde. Nach einem kalten Winter und einem deutlich zu kalten Frühling waren die Gasspeicher in Europa geleert und konnten wegen der anhaltend hohen Nachfrage kaum gefüllt werden. Dadurch herrscht Mangel, der wiederum zu Preisanstiegen führt. Aber auch die politische Blockierung der Inbetriebnahme von «Nord Stream 2» sowie zunehmende Ängste rund um den ukrainisch-russischen Konflikt spielen bei der Preisentwicklung eine Rolle.

Für die Verbraucherinnen und Verbraucher kommt viel zusammen. Eine Verkettung un­terschiedlicher Umstände führt zu immer höheren Preisen. Nebst dieser aussergewöhnlichen Preisentwicklung wird per 1. Januar die CO2-Abgabe um 0.43 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Die Abgabe soll klimafreundliche Alternativen fördern, indem sie fossile Brennstoffe unattraktiv macht.

Hoher Gaspreis lockt Flüssiggastanker an

Nachdem der Gaspreis nur ei­ne Richtung kannte, hofft die Gravag Energie AG auf eine baldige Entspannung der Situation mit entsprechender Möglichkeit zur Preissenkung. Derzeit sind mehr Schiffe mit verflüssigtem Erdgas auf dem Weg nach Europa, was die Erwartung weckt, dass die neuen Lieferungen den angespannten Markt wieder ins Gleichgewicht bringen werden. Zudem besteht die Hoffnung, dass milderes Wetter in weiten Teilen des europäischen Festlands die Energienachfrage dämpfen wird.

