Rheintal Nach dem Weihnachtsfest: Wo Endstation für Rheintaler Christbäume ist Was passiert, wenn der Weihnachtsbaum ausgedient hat? Er landet höchstwahrscheinlich in der Biogasanlage. Sara Burkhard Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Jakob Thür entsorgt jährlich mehrere Tonnen Bäume.

Das Schmücken des Christbaumes ist für viele ein Höhepunkt des Jahres. Doch im Januar fallen die Nadeln und der Baum muss die Stube wieder verlassen. Viele davon landen auf der Grüngutsammelstelle von Thür Transporte in Altstätten – allerdings ist das nur ein Zwischenstopp. Zusammen mit den Bäumen, die direkt an den Strassenrand gelegt werden, transportiert Thür sie zur Verwertung weiter in die Biogasanlage in Widnau.