Altstätten Platz für 300 Gäste: EM-Public-Viewing auf dem Altstätter Stossplatz Morgen Freitag, 11. Juni, beginnt die Fussball-Europameisterschaft – auch auf dem Stossplatz in Altsätten. 10.06.2021, 05.00 Uhr

Silvio Baumgartner (links) und Jürg Rissi freuen sich auf das Public Viewing in Altstätten. Bild: pd

(rez) Silvio Baumgartner (NPU Gastro GmbH) und sein Partner Jürg Rissi sind hoch motiviert: Die beiden in der Event- und Gastroszene fest verankerten Rheintaler können endlich wieder eine Veranstaltung auf die Beine stellen. In den nächsten Wochen findet auf dem Altstätter Stossplatz ein EM-Public-Viewing statt. «Wir freuen uns, für die Bevölkerung etwas aufzugleisen. Wir sind parat – und hoffen, die Leute sind es auch», sagt Silvio Baumgartner.

Auf einer hochmodernen LED-Grossleinwand werden das Eröffnungsspiel, alle Spiele der Schweiz und alle ab dem Viertelfinal gezeigt. Los geht’s am 11. Juni mit Italien gegen die Türkei. Die Schweiz spielt am Samstag, 12. Juni, 15 Uhr, gegen Wales, am Mittwoch, 16. Juni, 21 Uhr, gegen Italien und am Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr, gegen die Türkei.

Silvio Baumgartner sagt: «Natürlich hoffen wir, dass die Schweiz so weit wie möglich kommt, um den Natifans wieder die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Fussball zu schauen und ein Bierchen zu trinken.» Er freut sich auch über die angenehme Zusammenarbeit mit der Stadt Altstätten: «Sie hat sich uns gegenüber sehr offen gezeigt, was uns gefreut hat.»

Im grossen Festzelt gibt es 300 Plätze, die auf 50 Festtische à 6 Sitzplätzen unterteilt sind, um den Vorschriften des BAG zu entsprechen. Ebenso steht eine Festwirtschaft mit feinen Speisen und Getränken bereit. Tische oder Plätze können ab sofort unter Telefon 079 353 53 15 oder E-Mail info@stosswirt.ch reserviert werden.