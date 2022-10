SC Rheintal und die Rheintal Gators spielen in der Aegeten

Eishockey Grosser Hockeyabend in der Aegeten: Der SC Rheintal und die Rheintal Gators spielen am selben Tag Am Samstag, 17.30 Uhr, spielt der Schlittschuhclub Rheintal gegen Bellinzona, um 20 Uhr treffen die Rheintal Gators auf Bülach. 14.10.2022, 05.00 Uhr

Der SC Rheintal und Captain Sandro Bartholet nehmen nun Bellinzonas Tor ins Visier. Bild: PD

In der siebten Runde der 1. Liga kommt es tatsächlich zu einem Spitzenkampf in Widnau. Der SC Rheintal empfängt um 17.30 Uhr die GdT Bellinzona. Auf diese Konstellation als Spitzenspiel hätte vor vier Wochen wohl niemand gewettet. Zwar sind die Tessiner mit Wetzikon als Gruppenfavoriten gehandelt worden – mit dem SC Rheintal hat aber niemand so weit vorne gerechnet.

Doch nun zieren die beiden Teams zusammen mit dem EC Wil punktgleich die Tabellenspitze, Wetzikon folgt mit einem Punkt Rückstand dahinter. Und der Spielplan will, dass es am Mittwoch, 19. Oktober, im Tessin zum Rückspiel kommt – ehe der SCR dann am Samstag, 29. Oktober, nach einer anderthalbwöchigen Spielpause den EHC Wetzikon empfängt.

Bellinzona war vor einem Jahr letztmals in der Eishalle in Widnau zu Gast. Damals hat der SC Rheintal ein Spiel mit sehr vielen Strafen mit 4:3 gewonnen. Diesen Sieg möchten die Schützlinge von Sascha Moser wiederholen; sie bereiten sich seriös auf das Topspiel vor. Für sie gilt es, mit viel Leidenschaft und Spielfreude, aber ohne zu viel Druck ihr Spiel aufzuziehen und das Beste aus den Möglichkeiten zu machen.

Bellinzona ist in der Gruppe mit durchschnittlich 27 Jahren die älteste Mannschaft und hat mit Vitali Lakhmatov und Pietro Juri, beide über 41 Jahre, die ältesten Spieler in seinen Reihen. Alle Spieler von Bellinzona haben in ihrer Laufbahn irgendwann einmal bei einem der Tessiner Grossvereinen Ambrì-Piotta oder Lugano gespielt, nur ganz wenige Junge werden noch für höhere Aufgaben aufgebaut. Der SC Rheintal hat dagegen mit durchschnittlich knapp 23 Jahren eines der jüngsten Teams der Liga am Start.

Die Tessiner haben bisher die Heimspiele gegen Wetzikon und Pikes klar gewonnen, auswärts aber erst einen Dreier geholt; in Luzern. Die Partien in Burgdorf, Wil und Herisau gingen jeweils in die Verlängerung, wobei Bellinzona nur in Burgdorf keinen zweiten Punkt gewonnen hat. Beide Teams haben gleich viele Punkte – und auch das gleiche Torverhältnis. Aber in einem Punkt schwingen die Rheintaler obenaus: Mit über 300 Zuschauern pro Heimspiel ist das Interesse am 1.-Liga-Eishockey im Rheintal dreimal so hoch wie im Tessin. Das sind beste Voraussetzungen für einen spannenden Abend – und mindestens auf den Rängen ist das Kräfteverhältnis klar. (smr)

Philipp Heule (Nummer 52) und die Rheintal Gators treffen auf einen Gruppenfavoriten. Bild: PD

Am Samstag, 15. Oktober, treffen danach auch noch die Rheintal Gators auf Bülach Floorball. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in der Aegetenhalle – nur wenige Schritte von der Eishalle entfernt. Von den letzten fünf Direktduellen mit den Zürcher Unterländern wurden drei wegen Corona abgesagt. Doch trafen die beiden Mannschaften aufeinander, war Bülach stets stärker. Die gespielten Partien haben sie jeweils mit drei Toren Unterschied gewonnen.

Im letzten Jahr kürte Bülach sich zum Qualifikationssieger und auch in dieser Saison zählt das Team zu den Favoriten. In dieser Saison hat Bülach in sieben Spielen 15 Punkte geholt, womit es drei Ränge vor den Gators platziert ist. In der internen Skorerliste stechen vor allem die zwei 1.-Liga-Topskorer Simon Klingler (fünf Spiele; zwölf Tore, sieben Assists) und Marco Hottinger (sechs Spiele; elf Tore und acht Assists) heraus. Klinglers Einsatz ist noch offen, nachdem er das letzte Spiel verletzungsbedingt verpasst hat.

Bei den Gators führen Malik Müller und Ramon Hunziker (je vier Tore und vier Assists) die Skorerliste an. Die Gators hoffen auf viel Unterstützung – vielleicht kommt ja die oder der eine oder andere direkt aus der Eishalle herüber. (yat)

Eishockey Widnau, KEB Aegeten, 1. Liga Ost: SC Rheintal – GdT Bellinzona, 17.30 Uhr.

Unihockey Widnau; Aegeten, 1. Liga: Rheintal Gators – Bülach Floorball, 20 Uhr.