Eishockey: Ein Rheintaler spielt zum ersten Mal in der NHL

EISHOCKEY Ein Rheintaler debütiert in der NHL - mit Kevin Fiala als Sturmpartner Der Vorarlberger Marco Rossi, der als Junior auch für den SC Rheintal gespielt hat, kommt im Team von Kevin Fiala zu seiner ersten Partie in der weltweit besten Liga. Mit Minnesota gewinnt der 20-Jährige in Boston 3:2. Daniel Good 07.01.2022, 10.37 Uhr

Bostons Trent Frederic (links) checkt Marco Rossi über die Bande. Bild: Michael Dwyer/AP (Boston, 6. Januar 2022)

Marco Rossi begann die Partie in der gleichen Sturmlinie wie Kevin Fiala. Der Debütant stammt aus Rankweil, Fiala aus Zuzwil. Diese beiden Orte sind bloss 45 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.

Vor den Augen seiner Eltern erhielt Rossi viel Spielzeit. Er ist der achte Österreicher, der in der NHL eingesetzt wurde. Rossi ist ein sogenannter Erstrundedraft. 2020 wurde er als Nummer neun gezogen. Er stand 2020 auch bei den ZSC Lions unter Vertrag. Eine schwere Coronaerkrankung bremste das Talent aber vorerst.

Minnesota Wild gewann in Boston nach fünf Niederlage in Serie wieder einmal. Der 25-jährige Fiala verbuchte einen Assist, der in der 16. Minute zum 1:1-Ausgleich führte. Es war der 22. Skorerpunkt für den St.Galler in dieser Saison.

Timo Meier wird nach dem 2:0 von seinen Teamkollegen beglückwünscht. Bild: Jeffrey T. Barnes/AP

Timo Meier siegte mit den San Jose Sharks in Buffalo ebenfalls mit 3:2. Der Herisauer erzielte in der 14. Minute das 2:0. Es war sein 14. Saisontreffer. Insgesamt steht Meier nach 30 Saisonspielen bereits mit 36 Skorerpunkten zu Buche.