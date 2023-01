Rheintaler setzen sich für gemeinschaftliche Wohnformen ein

Einzigartige Siedlung Die hippe Alternative zum Haus: Rheintaler setzen sich für die Zukunft gemeinschaftlicher Wohn- und Arbeitsformen ein Gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsformen wie jene der Zwischennutzung Gärtnerei in Altstätten sind im Trend. Fiona Tobler, Astrid Dörig und Nicolas Grüebler wollen deshalb ein neues Projekt anstossen. Interview: Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Zwei Profis im Bereich alternatives Wohnen: Fiona Tobler lebt seit drei Jahren mit ihrem Freund in einem ausgebauten Container der Zwischennutzung Gärtnerei. Nicolas Grüebler lebt mit seiner Familie in einem Haus in Widnau. In seinem Garten hat er letzten Sommer eine Jurte aufgestellt, die der Familie ebenfalls als Wohnraum dient. Bild: Cassandra Wüst

Wohnen in ausrangierten Containern, Bussen oder Wohnwagen: Für viele Menschen ist das undenkbar, doch in Altstätten entstand in den letzten Jahren eine einzigartige Siedlung. Mehr als 20 Menschen leben derzeit in den sogenannten Tiny Houses auf der «Zwischennutzung Gärtnerei». Das Areal der ehemaligen Gärtnerei Müller dient auch als Arbeitsplatz und Ort der kreativen Entfaltung: Kleine Ateliers und Werkstätten beherbergen unter anderem eine Massagepraxis, eine Keramik-, Fahrrad- oder Lederwerkstatt und einen Laden. Die fünfjährige Projektphase endet Ende 2024. Fiona Tobler, Bewohnerin und Gründungsmitglied, Astrid Dörig, ebenfalls Gründungsmitglied und Nicolas Grüebler setzen sich nun für die Zukunft der hippen Alternative zum Einfamilienhaus ein.