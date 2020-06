Eine Schulklasse aus St.Margrethen erzählt Witze und gestaltet eigens einen Weg dafür Die Klasse 3c im St.Margrether Schulhaus Wiesenau gestaltet den St.MargWitzig-Weg. Für jeden im Dorf. Monika von der Linden 12.06.2020, 05.00 Uhr

Lassen Sie sich von den Drittklässlern Witze erzählen: Scannen Sie dazu das Bild mit der App Xtend. Bild: Monika von der Linden

Ein Kind geht am Morgen in die Schule und sagt zur Lehrerin: «Kann man für etwas bestraft werden, das man nicht gemacht hat?» Die Lehrerin antwortet: «Nein, sicher nicht.»

«Oh, zum Glück. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht», sagt das Kind.

Diesen Dialog führen zwei Kinder am Donnerstagmorgen im Schulzimmer. Warum es so ungewohnt im Unterricht tönt, erklärt einer der Drittklässler: «Wir sind eine witzige Klasse. Wir haben den St.MargWitzig- Weg gemacht. An manchen Laternen im Dorf hängt eine Marke, den Code darauf kann man scannen und uns beim Witzeerzählen zuhören.»

Das Witzeprojekt nimmt eine Wendung

Susanne Jegge hatte geplant, mit ihren 17 Schülern Witze zu sammeln und im Dorf für jeden zugänglich zu machen. Die Lehrerin wollte die Drittklässler Zeichnungen zu den Witzen anfertigen und in Dorfläden aushängen lassen. «Dann kam Corona und der Fernunterricht», sagt Susanne Jegge. Also bat sie ihre Schüler, ihre Witze per Sprachnachricht zu schicken. «Es liegt eine erfrischende Kraft darin, wie sie Witze erzählen.»

Zurück im Schulzimmer erzählten sich die Kinder gegenseitig Witze. Die Freude, endlich wieder zusammen sein zu dürfen und miteinander etwas zu erschaffen, befeuerte das Projekt sehr. Bald waren die Kinder bereit, die Witze als Audiodatei aufzunehmen. Inzwischen sind so viele lustige Kurzgeschichten beieinander, dass der St.MargWitz-Weg mit mehreren Stationen entstanden ist. Der erste Punkt liegt beim Schulhaus Wiesenau. Wer mit seinem Handy den QR-Code scannt, dem erzählen Kinder einen Witz. An jeder der Stationen – sie sind ganzen Dorf verteilt – einen anderen Witz. Zunächst findet man den Code nur an Laternen. Susanne Jegge stellt sich aber vor, weitere Punkte einzubeziehen. Denkbar sind weitere Schulhäuser, die Bibliothek im Bahnhof oder öffentliche Gebäude wie Kirchen und Säle. «Eine Klasse kann nicht allein das ganze Dorf ‹bewitzen›», sagt sie.

Susanne Jegge freut das Ergebnis. «Die Kinder haben ein besseres Sprachgefühl entwickelt, sie verstehen jetzt Ironie.» Seit ein paar Tagen hat das Handy der Lehrerin einen neuen Klington: Lachende Kinder.

Hinweis Wer sich an der Ausbreitung von St.MargWitzig beteiligen möchte – auch Erwachsene – sendet eine Witz-Sprachnachricht per WhatsApp 076 245 47 46.