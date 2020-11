Eine kosovarische Autorin aus Oberriet verarbeitet ihre Erlebnisse aus dem Kosovokrieg Fatmire Sopa kam der Liebe wegen in die Schweiz. Aber ihre Vergangenheit beschäftigt sie noch heute. Jetzt hat sie den Regionalentscheid des Zürcher Literaturfestivals «StadtLesen» gewonnen. Benjamin Schmid 02.11.2020, 07.28 Uhr

Fatmire Sopas Text «Grenzen überwinden» wurde zu einem von drei Gewinnertexten gekürt. Bild: pd

Fatmire Sopa, Schlüsselperson der Fachstelle Integration, hat beim erstmals durchgeführten Schreibwettbewerb des internationalen Literaturfestivals «StadtLesen» den Regionalentscheid in Zürich gewonnen. Die gebürtige Kosovarin lebt seit 13 Jahren in Oberriet, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Nicht infolge des Krieges, sondern der Liebe wegen kam die 36-Jährige in die Schweiz. Und doch sind in ihrem Kopf Erlebnisse, die sie nie vergessen wird und sie auch heute noch beschäftigen.