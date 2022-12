Altstätten: Vor 25 Jahren wurde die Frauenhof-Kapelle renoviert

Geschichte Sie ist 400 Jahre alt, doch war lange geschlossen: Vor 25 Jahren wurde die Frauenhof-Kapelle in Altstätten renoviert 1998 öffnete die sanierte Kapelle in der Altstätter Altstadt ihre Tür für die Öffentlichkeit. Ein Rückblick auf die bewegte Geschichte der Frauenhof-Kapelle. Meinrad Gschwend 24.12.2022, 05.00 Uhr

Patron der schmucken Kapelle ist der Heilige Placidus.

Im Jahr nach der Gründung erfolgte die Renovation der bald 400 Jahre alten Kapelle. Damit wurde die Kapelle aus einem fast 200 Jahre dauernden Dornröschenschlaf aufgeweckt. In der Adventszeit hat die Frauenhof Kapelle eine besondere Ausstrahlung. In dieser Zeit – noch bis Ende Jahr – ist in der Kapelle ein Friedenslicht aufgestellt. Doch nicht nur um Weihnachten herum, sondern während des ganzen Jahres ist die Frauenhof-Kapelle in der Altstadt ein Bjioux. Mit ihrer Ausstrahlung trägt sie wesentlich zum Charme der Marktgasse bei.