St. Margrethen: SVP und Die Mitte im Duell

Interview – Teil 1 Historiker Niall Ferguson will nichts vom «Krisengerede» wissen: «Corona war die beste Pandemie, die es geben konnte»

Er lehrt an den renommiertesten US-Universitäten: Historiker Niall Ferguson widerspricht im Interview mit CH Media den apokalyptischen Prognosen, wie man sie jüngst am WEF in Davos gehört hat. «Die Welt wird nicht untergehen wegen des Klimawandels», sagt er etwa. Die grössere Gefahr seien neue Kriege.