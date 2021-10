Fabrikantenhaus im Güetli wird restauriert

Walzenhausen Fabrikantenhaus im Güetli erhält neuen Glanz: Ein Zeitzeuge wird sorgfältig restauriert Das Haus im Güetli in Walzenhausen dokumentiert Kantons- und Gemeindegeschichte. Peter Eggenberger 21.10.2021, 05.00 Uhr

Das Fabrikantenhaus im Güetli erhält neuen Glanz. Bild egb

Das stattliche Fabrikantenhaus im Weiler Güetli dokumentiert Kantons- und Gemeindegeschichte, führte doch hier Konrad Keller-Künzler die Gemeinde-Ersparniskasse. Zugleich war er von 1919 bis 1943 Mitglied der Ausserrhoder Regierung.

Das an der Durchgangs­strasse Walzenhausen–Berneck nach Oberegg gelegene Gebäude zeugt von einstiger Blüte der Stickereiindustrie im Vorderland. In der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts erbaut, wurde das Haus 1906 von Konrad Keller (1876 bis 1952) erworben. Als Rideauxfabrikant war er in der Stickereibranche tätig. Zudem führte er einen Landwirtschaftsbetrieb. Von ihm trennte er sich mit dem Einstieg in die Politik.

1910 wurde er Gemeindehauptmann. 1911 erfolgte seine Wahl in den Ausserrhoder Kantonsrat. 1919 legte er die Äm­ter nieder. Die Landsgemeinde wählte ihn in die Kantonsregierung. In den ersten Amtsjahren stand er der Gemeindedirektion vor, und von 1932 bis 1942 leitete er das Volkswirtschaftsamt. Von 1931 bis 1949 war er zu­- dem Mitglied der Kantonalbank- Verwaltung und einige Jahre lang Verwaltungsrat der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG. Ab 1911 war Keller 41 Jahre lang Kassier der Gemeinde- Ersparniskasse.

Er führte die kommunale Bank in seinem Haus, verwaltete Spargelder, gewährte Kredite und erledigte die Buchhaltung. Nach seinem Tod führte Sohn Walter Keller-Züst die Ersparniskasse weiter, bis sie 1978 die Ausserrhoder Kantonalbank kaufte. 1988 wurde Witwe Martha Keller-Züst Eigentümerin des Hauses, das die Sesera AG am 22. Juni 2006 erwarb.

Derzeit wird die Aussenhülle des historisch wertvollen Gebäudes von der einheimischen Malerfirma De Martin einer Totalerneuerung unterzogen. Nebst zwei stilvollen Wohnungen umfasst das Haus die Götz Manufaktur GmbH von Rapha­ela Götz, die sich auf die Herstellung von Unikaten aus hochwertigem Leder spezialisiert hat.