Ein Stall und zwei Wohnhäuser geraten in Mels in Vollbrand - über eine Million Sachschaden

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Bilder: Kantonspolizei St.Gallen)

Mels/Heiligkreuz: Dachstock in Einfamilienhaus geriet in Brand

Am Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr ist in einem Einfamilienhaus an der Tscherfingergasse in Heiligkreuz bei Mels ein Brand im Dachstock entdeckt worden. Die Brandursache wird abgeklärt. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.