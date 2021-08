Oberriet Das Fest der Marienkappelle: Ein Ort, um Kraft zu tanken Beim Kapellfest des Vereins Marienkapelle im Riet kam die Liebe zu dieser Gnadenkapelle spürbar zum Ausdruck. Rösli Zeller 17.08.2021, 05.00 Uhr

Hauptverantwortlich für das Kapellfest: Bischof Benno Elbs (l.) und Präsident Martin Frei (ganz rechts).

Wie seit dem ersten Kapellfest vor 23 Jahren, eröffnete und umrahmte der Musikverein Harmonie Oberriet das sehr gut besuchte Kapellfest. Die Eucharistiefeier leitete Bischof Benno Elbs, Feldkirch. Er überbrachte eine Grussbotschaft von Bischof Markus Büchel. Zwölf Priester aus verschiedenen Kontinenten zelebrierten mit.

Sehr viele Menschen kämen tagtäglich zu diesem heiligen Ort, um Kraft zu tanken, Mut und Vertrauen zu schöpfen, sagte Präsident Martin Frei in seinem Grusswort. Dass dem so ist, könne allein am Verkauf von Kerzen abgelesen werden.

Knoten schnüren ab und verbinden

Als einen Platz, wo Sorgen und Nöte abgeladen und andererseits Hoffnung, Kraft, Zuversicht und neue Perspektiven geschöpft werden könnten, bezeichnete Bischof Benno die Marienkapelle in seinem Predigtwort. Er erinnerte in seinen mit Humor gespickten Worten daran, dass Knoten zuschnüren, aber anderseits auch verbinden. Knoten, seien sie noch so stark, hätten einen Sinn. Es gelte, sie mit Geduld, nicht mit Gewalt zu lösen. Bischof Benno verriet, dass er öfter zu dieser Kapelle komme, um Kraft zu tanken und Sorgen abzuladen.

Die Kollekte beim Festanlass ergab über 7000 Franken. Dieser Betrag werde noch aufgerundet und für die Projekte aufgewendet, die da sind: Schule zur Ausbildung von Krankenschwes­tern, Nigeria; Pater Bertram Wick, Ecuador, und Pater Janosch, Strassenkinder in Zen­tralrumänien. Wie Präsident Frei in seinem Jahresrückblick festhielt, wurden 211000 Franken an diverse Projekte weitergeleitet. Einnahmen im Umfang von 315000 Franken konnten verbucht werden, was pro Tag nahezu 800 Franken ergibt. Dem Antrag der Verwendung des Überschusses wurde zugestimmt. Nach wie vor setzen sich die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich, ohne jegliche Entschädigung ein. Zahlreiche Mitglieder sind im letzten Jahr verstorben, ihnen wurde ehrend gedacht. In dankbarer Erinnerung gedachte man auch dem jahrelangen Kassier, Jakob Eugster sowie Ruth Frei-Kobler.

Neue Mitglieder in den Vorstand gewählt

Günter Wüst ist als neuer Kassier gewählt worden. Während 14 Jahren setzte sich Herbert Grämiger als Aktuar ein, er gab nun seinen Rücktritt bekannt. Ruth Gschwend-Frei ist als neue Aktuarin gewählt worden. Die Revisoren Franco Larcher und Karl Köppel demissionierten. Als deren Nachfolger werden Walter Lengwiler und Markus Köppel wirken. Zum Abschluss des Festanlasses wurde zum «Salve Regina» und dem Pilgersegen eingeladen.