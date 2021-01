Ein neues Ehrenmitglied für das Langlaufzentrum Gais gewählt Seit drei Jahrzehnten ist Peter Künzler im Vorstand des Langlaufzentrums Gais aktiv. Nun wurde er dafür geehrt. 04.01.2021, 05.00 Uhr

Der Vereinsvorstand: (v.l.) Markus Buschor (Präsident), Franz Eugster, Ernst Schmid (Kassier), Peter Künzler (Aktuar), Urs Schmid, Roland Lussmann (Vizepräsident) und René Aerni. Bild: pd

(pd) Die Hauptversammlung des Langlaufzentrums Gais konnte wegen Corona nicht wie geplant am 23. Oktober auf dem Hohen Hirschberg durchgeführt werden. Da der Bundesrat eine Notverordnung erliess, in der festgehalten ist, dass Mitglieder ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben können, hat der Vorstand beschlossen, in diesem Jahr Gebrauch von dieser Covid-19-Verordnung zu machen.