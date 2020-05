Ein märchenhafter Garten mitten in Rebstein 1000 Quadratmeter gross ist der Garten von Otto Langer. Darin finden sich über 200 Rhododendren- und Azaleenarten. Besucht wird sein Garten nicht nur von Blumenliebhabern. Susi Miara 18.05.2020, 05.00 Uhr

Otto Langer in seinem Garten, inmitten der Blumenpracht und der exotischen Bäume. Bilder: Susi Miara

Jedes Jahr ab Mitte März begeistert Otto Langer viele Blumenliebhaber mit wunderschönen Pflanzen in seinem Garten an der Stockenstrasse 32 in Rebstein. Noch vor dem Gartenzaun wird man von den intensiven Farben der Rhododendren magisch angezogen. Die Schönheit dieses Gartens teilt der Besitzer gerne mit der Öffentlichkeit und begleitet oft auch die Besucher beim Rundgang durch seinen Garten. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern können sie über 200 Rhododendren- und Azaleenarten mit den unterschiedlichsten Farben bewundern.