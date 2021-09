Altstätten «Ein Haus für die Bevölkerung»: Was oberhalb des Theater so passiert Theaterfreunde erwartet im neuen «Diogenes» viel Komfort. Aber im ersten Stock stören noch Leitungen. Gert Bruderer 06.09.2021, 07.34 Uhr

Obschon etwa gleich gross wie am bisherigen Ort an der Kugelgasse, wird das neue Foyer den Gästen mehr Platz bieten. Die störenden Leitungen im Workshop-Raum werden wohl hinter einem Vorhang versteckt sein.