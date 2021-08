Berneck 175-jähriges Bestehen der Tageszeitung: Gelungener Jubiläumsanlass des «Rheintalers» Erstmals wieder konnten sich Leserinnen und Leser mit Redaktionsmitgliedern des «Rheintalers» austauschen. Andrea C. Plüss 13.08.2021, 05.00 Uhr

Erfreulich viele Leserinnen und Leser fanden am Mittwoch den Weg nach Berneck zum Redaktionswagen. Peter und Marietta Lebdowicz kamen mit dem Velo aus Heerbrugg zum Jubiläumsanlass nach Berneck. Annalies Manser (links) und Berti Federer aus Berneck, langjährige Abonnentinnen des «Rheintalers». Gerhard Weder (links) und Gerhard Schutz aus Balgach. Chefredaktor Gert Bruderer im Gespräch mit Leserinnen und Lesern. Erfreulich viele Leserinnen und Leser fanden am Mittwoch den Weg nach Berneck zum Redaktionswagen. Peter und Marietta Lebdowicz kamen mit dem Velo aus Heerbrugg zum Jubiläumsanlass nach Berneck. Annalies Manser (links) und Berti Federer aus Berneck, langjährige Abonnentinnen des «Rheintalers». Gerhard Weder (links) und Gerhard Schutz aus Balgach. Chefredaktor Gert Bruderer im Gespräch mit Leserinnen und Lesern. Erfreulich viele Leserinnen und Leser fanden am Mittwoch den Weg nach Berneck zum Redaktionswagen. Peter und Marietta Lebdowicz kamen mit dem Velo aus Heerbrugg zum Jubiläumsanlass nach Berneck. Annalies Manser (links) und Berti Federer aus Berneck, langjährige Abonnentinnen des «Rheintalers». Gerhard Weder (links) und Gerhard Schutz aus Balgach. Chefredaktor Gert Bruderer im Gespräch mit Leserinnen und Lesern. Erfreulich viele Leserinnen und Leser fanden am Mittwoch den Weg nach Berneck zum Redaktionswagen. Peter und Marietta Lebdowicz kamen mit dem Velo aus Heerbrugg zum Jubiläumsanlass nach Berneck. Annalies Manser (links) und Berti Federer aus Berneck, langjährige Abonnentinnen des «Rheintalers». Gerhard Weder (links) und Gerhard Schutz aus Balgach. Chefredaktor Gert Bruderer im Gespräch mit Leserinnen und Lesern. Erfreulich viele Leserinnen und Leser fanden am Mittwoch den Weg nach Berneck zum Redaktionswagen. Peter und Marietta Lebdowicz kamen mit dem Velo aus Heerbrugg zum Jubiläumsanlass nach Berneck. Annalies Manser (links) und Berti Federer aus Berneck, langjährige Abonnentinnen des «Rheintalers». Gerhard Weder (links) und Gerhard Schutz aus Balgach. Chefredaktor Gert Bruderer im Gespräch mit Leserinnen und Lesern.

Zum 175-jährigen Bestehen der Tageszeitung «Der Rheintaler» machte der Redaktionswagen am Mittwoch Halt auf dem Firmengelände der Galledia Re­gionalmedien AG in Berneck. Alle im letzten Jahr geplanten Besuche in Rheintaler Dörfern hatten pandemiebedingt ausfallen müssen.

Vielleicht als eine Art «Entschädigung» für das Versäumte bot das sonnig-warme Wetter am Mittwoch beste Voraussetzungen für einen ungezwungenen, inspirierenden Austausch bei feiner Wurst und einem kühlen Getränk. Fast zu heiss war es bis am frühen Abend auf den nicht beschirmten Sonnenplätzen, sodass einige Tische und Bänke in den Schatten getragen wurden.

Das Beisammensein wird geschätzt

Redaktion und Verlag durften sich über eine grosse Zahl an Gästen freuen, die der Einladung nachgekommen waren. Ganz unterschiedlich waren die Themen, die beim gemütlichen Beisammensein zur Sprache kamen. «Die Rheintaler sind ziemlich brav.» Mit diesen Worten kommentierte beispielsweise Marietta Lebdowicz die Bereitschaft der Rheintaler Bevölkerung, sich an die Coronaschutzauflagen zu halten. Erwartungsvoll blickte sie sodann auf das gegenüberliegende Gebäude: Dort soll ab nächster Woche wieder der Tanzkurs stattfinden, an dem sie teilnimmt: «Hoffentlich.» Was die Redaktion freute: Von verschiedener Seite erfuhr die Lokalberichterstattung von «Rheintaler» und «Rheintalischer Volkszeitung» Anerkennung in ihrer generellen Form.

Es scheint, als rücke das Lokale und Regionale im Bewusstsein der Menschen wieder stärker in den Fokus. Dass eine unabhängige Tageszeitung wie «Der Rheintaler» in diesem Jahr das 175-jährige Bestehen feiern darf, ist im umkämpften Printmarkt keine Selbstverständlichkeit. Gerhard Weder, Gast am Redaktionswagen, hätte sich deshalb gern auch Musikunterhaltung gewünscht, gab er (augenzwinkernd) an. Die letzten Biere vom Fass ergatterten schliesslich um kurz vor 21 Uhr Mitglieder der Männerriege Berneck, die von einer Velotour durchs Tal zurückkehrten.

