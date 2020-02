Ein bunter Fasnachtszauber in Kriessern Mit guter Laune feierten Familien, Freunde und Bekannte mit den Törggabenglarn in Kriessern ihren Maskenball. Rebecca Küster 03.02.2020, 08.16 Uhr

Glückliche Gesichter bei den Bleandastöbern nach einem gelungenen Auftritt. Bild: Rebecca Küster

Der Maskenball der Törggabenglar fand am Samstag nicht wie sonst üblich in Moos, sondern im Festsaal des Restaurants Sternen in Kriessern statt. Die Gäste feierten und tanzen ausgelassen zur Livemusik und den Rhythmen der Guggenmusiken.