Eichberg: Kirchenkonzert mit abwechslungsreichem Programm

Eichberg Kirchenkonzert verzaubert mit abwechslungsreichen Liedern Gemischter Chor, Jugendmusik+ und Musikverein spannen beim traditionellen Kirchenkonzert zusammen. 02.12.2021, 05.00 Uhr

Der Gemischte Chor Eichberg während der Probe. Bild: pd

Am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, findet in der evangelischen Kirche das Adventskonzert statt. Die Eichberger Vereine Gemischter Chor, Jugendmusik+ und Musikverein werden die Zuhörerschaft mit modernen und klassischen weihnachtlichen Liedern verzaubern. Im Anschluss sind alle zu einer Suppe und Glühwein eingeladen. Unter Leitung von Karin Heeb hat der gemischte Chor Lieder in verschiedenen Sprachen einstudiert.