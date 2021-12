Unihockey Duell mit Tabellennachbarn und Gastspiel bei den Vipers Nach einer Pause greifen die Rheintal Gators wieder ins Geschehen ein – mit einer Doppelrunde. Die Rheinkrokos belegen den vierten Rang, mit 34 Punkten haben sie sich in der erweiterten Spitzengruppe festgesetzt. Die Gegner vom Samstag und Sonntag liegen in Reichweite, allerdings könnten Niederlagen auch Konsequenzen haben. 17.12.2021, 05.00 Uhr

Das Hinspiel zwischen Gators und Vipers war eng.

Am Samstag, 18. Dezember, 20 Uhr, empfangen die Gators in der Heerbrugger Blattackerhalle Limmattal. Die Zürcher haben zwei Zähler mehr als die Gators, die Rheintaler haben so die Chance, den Gegner mit einem Sieg zu überholen. Am 9. Oktober gewannen die Gators in Urdorf mit 8:4. Ihr Sieg war zu keinem Zeitpunkt des Spiels in Gefahr. Das zweite Spiel findet am Sonntag, 19. Dezember, 18 Uhr, in Oberarth statt. Dabei gastieren die Gators bei den sechstklassierten Vipers InnerSchwyz. Gegen sie war das Hinspiel deutlich umkämpfter, entschieden es die Gators doch erst in der Verlängerung für sich. In einem hochklassigen und hitzigen Duell erzielte Malik Müller in der 68. Minute das entscheidende Tor zum 5:4. (rez)