Sechs Kilogramm: Hundenase ortet am Grenzübergang Oberriet Heroin

Drogenfund Sechs Kilogramm Heroin: Hundenase ortet am Grenzübergang Oberriet versteckte Drogen Wegen Verdachts auf Betäubungsmittelschmuggel kontrollierten Mitarbeitende der Zollverwaltung am Grenzübergang Oberriet ein Fahrzeug. Dem Diensthund «Sec» ist es zu verdanken, dass dabei sechs Kilogramm Heroin sichergestellt werden konnten. 03.09.2021, 09.29 Uhr

Vier der zwölf beschlagnahmten Pakete: Insgesamt wurden am Zoll 6.3 Kilogramm Heroin sichergestellt. Bild: pd

(pd/ok) Als vor einigen Wochen Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung am Grenzübergang Oberriet ein Auto zwecks Zollkontrolle stoppten, stiessen sie auf Hinweise für Betäubungsmittelschmuggel. Folglich wurde das in Serbien immatrikulierte Fahrzeug genauer unter die Lupe genommen, wie die Eidgenössischen Zollverwaltung in einer Mitteilung schreibt. Beigezogen worden sei der auf Betäubungsmittel spezialisierte Diensthund «Sec».