Jubiläum 2021 durften drei Altstätterinnen ihren 100. Geburtstag feiern Drei Frauen erreichten im vergangen Jahr ihren 100. Geburtstag. 03.01.2022, 05.00 Uhr

Symbolbild: Hanspeter Baertschi

Bereits im Sommer, am 16. August, feierte Ruth Baumann, die älteste Einwohnerin Altstättens, ihren 100. Geburtstag. Sie genoss mit Freunden und Familie ein feines Essen in Gais. Am Montag hatte sie über den ganzen Tag verteilt immer wieder Besuch. Am Folgetag gratulierten schliesslich auch Stadtpräsident Ruedi Mattle und Stadtschreiberin Beatrice Zeller zum ausserordentlichen Wiegenfest.