rheintal Drei Firmen kaufen Sonnenhügel – ein konkretes Projekt verfolgen sie noch nicht Die Familie Nauer hat sich vom weithin sichtbaren Sonnenhügel samt gleichnamigem Restaurant getrennt. In absehbarer Zeit wird hier Wohnraum entstehen. Gert Bruderer

Der Sonnenhügel samt gleichnamigem Restaurant (Bildmitte, mit hoher Pappel) gehört nun drei Firmen mit starkem Bezug zum St.Galler Rheintal. Bild: Gert Bruderer

Was die exponierte Lage angeht, ist der Lüchinger Sonnenhügel mit der Altstätter Felsenburg vergleichbar. Während das einstige Felsenburg-Restaurant längst verschwunden und auf der Altstätter Anhöhe Neues entstanden ist, thront auf dem Lüchinger Sonnenhügel noch immer das gleichnamige Restaurant neben einer dreissig Meter hohen Pappel.

Letztes Jahr hatten Visiere vier Mehrfamilienhäuser angedeutet, doch es blieb bei der Idee. Aus dem Verkauf des Sonnenhügels wurde vorerst nichts.

Nun ist der Sonnenhügel überraschend von drei Unternehmen übernommen worden. Diese Firmen haben ihn der Erbengemeinschaft abgekauft und sind am 3700 m2 grossen Areal zu je einem Drittel beteiligt. Die Bebauung haben zwar auch sie im Sinn, doch sie beschreiten einen neuen Weg: Statt von Anfang an ein konkretes Projekt zu verfolgen, ist eine behutsame Entwicklung ihr Ziel. Das sagen unisono die drei Chefs der Unternehmen.

Die drei Käufer haben alle starken Bezug zum Rheintal

Diese Unternehmen sind die Akkurat AG (St.Gallen), die Crescon AG (Heiden) sowie die Haid GmbH (Au). Ihre Geschäftsführer sind Rheintaler, noch dazu solche, die sich schon lange kennen. Akkurat-Geschäftsführer Jürg Keel (Planer der Berit-Klinik in Speicher) ist in Rebstein aufgewachsen und hat zum Sonnenhügel sogar einen persönlichen Bezug: In jungen Jahren war er regelmässig Gast im Restaurant.

Renato Crescenti, Geschäftsführer der Crescon AG, stammt aus Rheineck und lebt jetzt in Heiden. In der Lehre bei der Firma RLC in Rheineck war Jürg Keel sein Oberstift. Auch den Dritten im Bunde, Yves Haid, kennt Crescenti bestens; sie spielten früher gemeinsam beim FC St.Gallen in Nachwuchsmannschaften. Haid stammt zwar aus Engelburg, war aber über ein Jahrzehnt in Au zu Hause, wo er schon seit langem seine Firma hat. Inzwischen liegt sein Lebensmittelpunkt in Thailand, doch er ist noch immer regelmässig in der Schweiz.

In der Region schon viel gebaut

Yves Haid war Geschäftsführer bei grösseren Firmen und ist in der Immobilienbranche daheim. Am Hangetweg in Au sind durch die Firma Haids vor Kurzem zwei Mehrfamilienhäuser vollendet worden.

Die Firma Akkurat ist unter anderem an Rebsteins Moosstrasse am Bauen, und die Firma Crescon ist im Rheintal mit zahlreichen Referenzbauten vertreten – unter anderem in Balgach (Eichholzstrasse), Berneck (Hasler-Areal. Wäselistrasse), Widnau (Bünteliweg, Trattweg, Feldstrasse) oder Au (Riedistrasse).

Auch beim Blick vom Tal nach oben springt das markante Gebäude sogleich ins Auge. Bild: Gert Bruderer

Was auf dem Sonnenhügel in die Höhe wachsen soll, ist derzeit völlig offen. Erst vor einer guten Woche habe die Verschreibung stattgefunden, meint Jürg Keel, die Tinte sei noch nicht ganz trocken. Sein in Heiden tätiger Kollege spricht von einer Findungsphase. Auf der Internetseite Jürg Keels heisst es vielversprechend: «Akkurat denkt und handelt in Räumen.» Was dabei herauskommt, sagt der Chef, erfahre dann die Nachbarschaft zuerst.

