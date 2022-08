Magenbrotduft und Autoscooter: Nach drei Jahren endlich wieder Widnauer Kilbi

Erstmals seit 2019 herrschte vergangenes Wochenende am beliebten Dorfanlass wieder fröhliches Treiben. Die Kilbi, die für all jene, die in den Sommerferien zuhause bleiben, veranstaltet wird, wurde in den letzten Jahren sehnlichst vermisst.

Max Pflüger 02.08.2022, 05.00 Uhr