Dorffasnacht Maskenball mit 3G-Regel, Umzug und Platzkonzerte: Kriessern plant eine Light-Version der Fasnacht Nachdem die Fasnacht letztes Jahr wegen Corona ausgefallen war, hat sich das OK Gedanken darüber gemacht, wie die Fasnacht in Kriessern 2021 stattfinden kann – trotz Virus. 01.12.2021, 05.00 Uhr

Der Fasnachtsumzug fand zuletzt vor zwei Jahren statt. Bild: pd

Die Dorffasnacht soll am 26. und 27. Februar in einer Light-Version stattfinden. Die Fasnachtsparty am Samstagabend findet unter 3G-Regeln statt, auch der Kindermaskenball am Sonntag soll durchgeführt werden. Platzkonzerte der Guggen und deren Beizentouren seien ebenso möglich wie herumziehende Schnitzelbankgruppen, teilt das OK der Kriessner Dorffasnacht mit.