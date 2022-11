Eichberg Dominic Stoop ist der neue Gemeindepräsident Deutliche Wahl in Eichberg: Die Gemeinde setzt weiterhin auf einen jungen Mann als Gemeindeoberhaupt. Dominic Stoop ist 35 Jahre alt, sein Vorgänger Alex Arnold übernahm das Amt vor zehn Jahren bereits mit 31 Jahren. Stoop erhielt 408 von 411 gültigen Stimmen und ist Arnolds Nachfolger. Hildegard Bickel 28.11.2022, 05.00 Uhr

Dass die Wahl klar ausgefallen ist, erstaunt nicht, da es nur einen Kandidaten gab. Dennoch hätte Dominic Stoop keine derart deutlichen Zahlen erwartet. Bei 40,5 Prozent Stimmbeteiligung entfielen nur zwei Stimmen auf Vereinzelte. «Das hat mich überrascht.» Die Erwartungen dürften somit gross sein, so seine Einschätzung. Das Resultat bestätige ihn aber auch in seinem Entscheid, für die neue Aufgabe in seinem Heimatdorf bereit zu sein.