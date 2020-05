«Dies wurde beidseitig sehr geschätzt»: Muttertagsbesuch im Altersheim Diepoldsau mit Besucherboxen ermöglicht Im Alters- und Pflegeheim Rheinauen wurde speziell für den Muttertag das Musterzimmer in eine Besucherbox umfunk­tioniert, um Besuche zu ermöglichen. Allerdings war eine Voranmeldung nötig. Susi Miara 11.05.2020, 05.00 Uhr

Das Ehepaar Ruth und Martin Zellweger wurde von der Tochter und dem Sohn besucht. Bild: pd

Leider durften die Mütter in Altersheimen auch am Muttertag nicht umarmt werden. Trotzdem ermöglichten viele Heime den Angehörigen einen Besuch ihrer Liebsten. Im Alters- und Pflegeheim Rheinauen in Diepoldsau wurde speziell für den Muttertag das Musterzimmer in eine Besucherbox umfunk­tioniert. Angehörige durften auf Voranmeldung die Bewohner besuchen. «Dies wurde beidseitig sehr geschätzt», sagt Heimleiterin Susi Hutter. Die mitgebrachten Blumen wurden den Bewohnern gleich aufs Zimmer gebracht. Die Bewohner haben sich auch Gedanken zum Muttertag gemacht und in der Aktivierung viele Herzen gestaltet und diese mit Wünschen zum Muttertag versehen. Die Herzen wurden auf zwei Bäumen beim Eingang des Altersheims aufgehängt. Wer Lust hat, kann dort nachschauen, was die Bewohner geschrieben haben.