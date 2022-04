Diepoldsau/Widnau Ein echter Kuspi für den neuen Dorfplatz in Diepoldsau Diepoldsau hat im Rahmen der Zentrumsneugestaltung einen Wettbewerb für ein Wasserspiel auf dem Dorfplatz durchgeführt. Die Jury kürte das Projekt «Chromosom 100» des Widnauer Künstlers Kurt Spirig alias Kuspi 022. Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kuspi gestaltet für die Gemeinde Diepoldsau ein Wasserspiel. Bild: gk

Das Wasserspiel «Chromosom 100» ist ein typisches Kuspi-Kunstwerk. Hundert Schaufelblätter formen eine säulenartige, sieben Meter hohe Skulptur, die sich in 14 Etagen auftürmt. Zuoberst quillt Wasser aus dem Sammeltrichter und strömt in der Folge über die beweglichen Schaufeln. Feine Nebeldüsen sprühen Wasser aus den Etagen.

Das Werk setzte sich gegen fünf andere durch

Das Wasserspiel ist eine tropfende, «dampfende» Stapelung von Schaufelrädern. Es macht Wind, Wasser und den leisen metallischen Klang sinnlich erfahrbar. Ein quadratisches Sammelbecken von rund dreieinhalb Metern Seitenlänge ist in den Platz eingelassen und sammelt das Wasser. Hundert Schaufeln zum 100-Jahr-Jubiläum des Rheindurchstichs – kein Zufall, sondern von Kuspi bewusst gewählt, auch als Symbol für die Mühen der Vorfahren mit dem Rhein. «Die Referenz an die Arbeit, die Mühe, die mit dem Fluss verbunden ist, verbindet sich mit den Freuden, die die umgebenden Gewässer von Diepoldsau bereithalten. Dies verleiht dem Wasserspiel Symbolgehalt und Tiefe», schreibt die Jury im Beurteilungsbericht. «Wir haben das Siegerprojekt einstimmig gewählt und sind überzeugt, dass Diepoldsau ein tolles Kunstwerk und ein echtes Wasserspiel auf dem neuen Dorfplatz erhält», sagt Gemeindepräsident Roland Wälter vertretend für die Jury.

Insgesamt sechs Personen, die meisten im Dorf verwurzelt, gehörten der Jury an. Letztlich gab vor allem die Einzigartigkeit und Erlebbarkeit des Wasserspiels «Chromosom 100» den Ausschlag für die Wahl zum Siegerprojekt. «Ich habe mich riesig gefreut, als ich davon erfahren habe», sagt Künstler Kuspi und fügt an: «Es liegt mir sehr am Herzen, den Diepoldsauerinnen und Diepoldsauern ein Wasserspiel hinzustellen, das viel Freude bereitet.» Der Wettbewerbsbeitrag von Kuspi hat sich gegen fünf weitere Projekte von regionalen Kunstschaffenden durchgesetzt.

In einem nächsten Schritt geht es an die Planung und Umsetzung des Wasserspiels. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 150000 Franken. Diese sind im Budget der Zentrumsneugestaltung enthalten. Alle sechs eingereichten Projektvorschläge sind von Montag, 2. Mai, bis Dienstag, 31. Mai, im zweiten Stockwerk des Gemeindehauses ausgestellt.

Der Beurteilungsbericht ist online unter www.diepoldsau.ch ersichtlich. Das Wasserspiel «Chromosom 100» soll im Rahmen der Zentrumsgestaltung bis im Sommer 2023 auf dem neuen Dorfplatz vor dem Gemeindehaus realisiert werden. (gk)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen