Diepoldsau Zentrumsgestaltung und Bäume - das beschäftigt Diepoldsau 2023 Gemeindepräsident Roland Wälter beschäftigte sich an seinem letzten Neujahrsapéro mit dem, was vor uns liegt. Dazu zählt auch die Zentrumsgestaltung von Diepoldsau. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Der Feuerwehrverein bewirtete die zahlreichen Gäste im Schulareal Mitteldorf mit Wienerli und Getränken. Bild: Yves Solenthaler

Bei seinem 13. Neujahrsapéro, der vom Feuerwehrverein auf dem Schulareal Mitteldorf organisiert wurde, war Roland Wälter nicht gekommen, um einen Rückblick zu halten.

Obschon seine Amtszeit nur noch ein paar Monate dauert, schaute Wälter in seiner Rede nach vorn. Dazu zitierte er Albert Einstein: «Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.»

«Jede und jeder muss das Heft in die Hand nehmen»

Nachdem der Männerchor Diepoldsau-Schmitter unter anderem auf Italienisch heimatverbundene Lieder gesungen hatte, erinnerte Roland Wälter kurz an die «bis vor Kurzem unvorstellbaren» Herausforderungen, die der Krieg in der Ukraine auch der Gemeinde Diepoldsau stellt: «Ich hoffe, dass dieser sinnlose Krieg so schnell wie möglich aufhört.»

Bei, wie er feststellte, nicht sehr winterlichen Temperaturen, sagte Roland Wälter: «Das Gute an der Zukunft ist, dass sie sich gestalten lässt.» Aber was bedeutet es, Zukunft zu planen? Gewisse Voraussetzungen seien nötig: «Wir müssen Freiräume schaffen, räumlich und gedanklich, und die Menschen müssen in einer schönen Umgebung wohnen, in der sie sich wohlfühlen.» Dann könne jede und jeder sich selbst fragen, was für die Gestaltung der Zukunft zu tun sei. Roland Wälter forderte die Diepoldsauer/-innen dazu auf, das Heft selbst in die Hand zu nehmen, wenn es um die Gestaltung ihrer Zukunft geht.

Diepoldsau sei gestalterisch tätig gewesen, etwa mit dem im letzten Sommer eingeweihten Alterszentrum Rheinauen. In die Zukunft blickend, erwähnt Wälter gern die Zentrumsgestaltung: Der Diepoldsauer Dorfplatz soll bereits im nächsten Sommer eingeweiht werden (im Moment entsteht die darunterliegende Tiefgarage).

Optimistisch stimmen Wälter auch andere Aktivitäten in Diepoldsau, etwa die Aktion «200 Bäume in zwei Jahren», die im letzten Jahr gestartet wurde: «Wir schaffen vermutlich sogar 300 Bäume.»

Im April 2023 wird sich das Ereignis zum 100. Mal jähren, das Diepoldsau zur einzigen Schweizer Gemeinde machte, die östlich des Rheins liegt: Die Festivitäten zum Rheindurchstich von 1923 erwähnte Wälter am Neujahrsapéro nicht. Der Durchstich ist ja auch kein Projekt der Zukunft.

