Diepoldsau Wie soll das Diepoldsauer Zentrum künftig aussehen? Der Plan von Einheimischen überzeugt Die Neugestaltung des Diepoldsauer Zentrums wird «Made in Diepoldsau». Es soll vier neue Gebäude geben. 11.02.2021, 05.00 Uhr

Diepoldsau erhält ein neues Gesicht. Visualisierungen: PD

(Gk.) Ein Diepoldsauer Architektenteam hat das überzeugendste Projekt der Überbauungs- und Nutzungsstudie zur Entwicklung des Dorfzentrums präsentiert. Das Vorhaben sieht vier neue Gebäude vor. Das Siegerteam soll die Studie jetzt überarbeiten und konkretisieren, schreibt die Gemeinde Diepoldsau in einer Mitteilung.

Die Studie des Teams um Willi Lässer, Jesco und Dominik Hutter sowie der Ventira GmbH erfüllt die Anforderungen an die Entwicklung des Diepoldsauer Zentrums in den Augen des Beurteilungsgremiums am besten: «Es besticht durch die Anordnung der geplanten Neubauten und der geschaffenen Freiräume. Die vier geplanten Neubauten fügen sich ortsbaulich sehr gut in das Zentrum ein und ermöglichen Synergien», so die Gemeinde.

Vier Neubauten werden das Dorfzentrum prägen

Das Projekt des Diepoldsauer Architektenteams besteht aus vier Neubauten im Zentrum. So soll ein neues Gebäude für die Raiffeisenbank am Standort der heutigen Freihof-Liegenschaft entstehen. Das zweite Element ist ein fünfgeschossiges Gebäude mit Restaurant und Veranstaltungssaal mit bis 400 Sitzplätzen sowie zehn Wohnungen auf dem heutigen Postareal. Ein Schulhaus-Neubau soll zur Erweiterung des Primarschulhauses Mitteldorf mit Schülerhort beitragen. Zudem ist ein zusätzliches Wohn- und Geschäftsgebäude im Plan vorgesehen.

Mit seinem Vorschlag setzte sich das Team gegen die Architekturbüros Carlos Martinez Architekten (Berneck) und Clerici Müller & Partner Architekten (St.Gallen) durch. Auch sie hatten am 14. Januar ihre Projekte einer Fachjury vorgestellt.

Die Gemeinde Diepoldsau, die Raiffeisenbank Diepoldsau-

Schmitter, die Schule Diepoldsau sowie die Ortsgemeinde Schmitter brachten für die Studie Grundstücke ein, um gemeinsam ein umfassendes Nutzungs- und Überbauungskonzept zu erhalten. Oberstes Ziel ist eine gesamtheitliche Zentrumsentwicklung sowie die Aufwertung und Belebung des Dorfkerns.

Freihof-Areal nochmals unter die Lupe genommen

Das Architektenteam soll nun sein Projekt überarbeiten und dem Beurteilungsgremium per Ende April eine zusätzliche Variante präsentieren. In dieser soll geprüft werden, ob der vorgeschlagene Neubau mit Restaurant und Saal auch auf dem bestehenden Freihof-Areal und im Gegenzug der Raiffeisen-Neubau auf der heutigen Postliegenschaft umsetzbar wären. Die Erkenntnisse aus der Überbauungs- und Nutzungsstudie werden für die weitere Projektentwicklung in einem Masterplan festgehalten.

Der Beurteilungsbericht der Überbauungs- und Nutzungsstudie sowie alle Projekte und Pläne finden sich auf der Website www.diepoldsau-zentrum.ch. Eine öffentliche Veranstaltung und Ausstellung der Studienergebnisse im Gemeindehaus ist aufgrund der Coronasituation frühestens im Frühling nach der zweiten Beurteilungsrunde vorgesehen.