Diepoldsau: Warum eine chinesische Doktorandin im Altersheim lebt

Diepoldsau Warum eine chinesische Doktorandin im Alterszentrum Rheinauen lebt und arbeitet – und dabei Jassen gelernt hat Die chinesische Doktorandin Haolu Shu hat in den vergangenen drei Monaten im Zentrum Rheinauen gelebt und Altersheimbewohnende beschäftigt. Dank dieser Erfahrung möchte sie mithelfen, ein soziales Problem zu lösen. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Kommunikation ohne Worte: Haolu Shu forscht zu Fragen im Alterswesen und sozialer Wohlfahrt und leitet eine Gymnastikübung an. Bild: Yann Lengacher

Ein kleiner Gymnastikraum im ersten Stock des Alterszentrums Rheinauen: Haolu Shu sitzt auf einem Stuhl und zieht langsam ein Gymnastikband in die Länge. Die 77-jährige Roswitha weiss genau wie die Übung geht und streckt die Arme im gleichen Moment. Haolu Shu spricht mittlerweile ein bisschen Schweizerdeutsch, doch die Kommunikation funktioniert auch ohne Worte.

Sie werde «Chu Chu» vermissen, meint die Bewohnerin des Alterszentrums. Haolu Shu, geboren im Süden Chinas, muss nach Tokio, wo sie an der Waseda-Universität im Bereich der Humanwissenschaften doktoriert. Die 29-Jährige erforscht unter anderem die Frage, wie ältere Menschen und Kinder ihre Lebensqualität gegenseitig erhöhen können. Im Rahmen ihrer Studien hat sie einen Platz als Gastforscherin an der Universität Zürich erhalten. In der Schweiz lernte sie das hiesige Alterswesen kennen und trieb ihre Forschung voran.

Gewohnt hat sie im Alterszentrum Rheinauen. Das neue Gebäude gefällt ihr: «Ich hatte hier nie den Eindruck, in einem Altersheim zu sein. Die Umgebung wirkt einladend», sagt sie. Während ihrer Zeit hier hat sie Aktivitäten für die Heimbewohnerinnen und -bewohner organisiert. Zum Beispiel Jassnachmittage. Im Jassgrüppchen um Roswitha hat Haolu Shu das Jassen erlernt und ihr Spiel perfektioniert.

Im Zentrum Rheinauen hat die Chinesin das Jassen erlernt. Bild: Yann Lengacher

Besonders gern führte Halou altersgerechte Tanzstunden durch. Ihren akademischen Bildungsweg hat sie mit einem Bachelorstudium an einer Tanzakademie in Peking begonnen. «Tanzen macht glücklich. Das ist wissenschaftlich erwiesen», sagt Shu.

Was Diepoldsau Peking voraus hat

Das Zentrum Rheinauen als Wohnort zu wählen, war für Haolu Shu naheliegend. Schon vor vier Jahren verbrachte sie einige Monate in Diepoldsau und wohnte bei Gasteltern. Damals führte sie ein Aktivierungsprogramm an Heimbewohnerinnen und -bewohnern durch, das sie im Masterstudium in Taiwan erarbeitet hat. Ihr gefiel das Rheintal sogleich: «Die Luft ist so sauber. Das ist kein Vergleich zu Peking, wo ich lange gelebt habe. Und entlang des Rheins zu joggen ist wunderschön.»

Gewöhnungsbedürftig sei gewesen, dass die Läden an Sonntagen geschlossen sind. In China sind Shoppingcenter dann geöffnet. Schnell ins Herz geschlossen hat sie ihre ehemaligen Gasteltern Priska und Martin Kurath – «two sweet Swiss» – die sie auch bei diesem Aufenthalt besucht hat. Gastvater Martin Kurath sagt: «Wir werden sie definitiv in Japan besuchen.»

Dort möchte Haolu Shu nun ihr Doktorstudium erfolgreich abschliessen, um als Professorin zu unterrichten und forschen. Am liebsten weiterhin in Japan. Einer der Gründe ist die Sprache. Japanisch ist für Haolu Shu leichter zu lernen als Deutsch. Bereits übt sie fleissig. Ein anderer Grund ist die Politik der kommunistischen Partei Chinas.

Gebildete Chinesen verlassen das Land

Haolu Shu verlässt China, weil sie in Freiheit leben will. Sie sagt: «Die Regierung hat wegen Corona ganze Städte geschlossen. Was, wenn nochmals eine Pandemie kommt?» In Japan fühle sie sich freier in ihren Lebensentscheiden. Haolu Shu spricht die Zero Covid-Politik der chinesischen Regierung um Staatschef Xi Jinping an. Wegen teils weniger Fälle wurden in China Millionenstädte in Lockdowns geschickt, die diesen Namen auch verdienen: In manchen Städten schlossen die Behörden die Leute in ihren Wohnungen ein. Essenslieferungen sollten sie versorgen, doch das klappte nicht immer.

Besonders unter jungen, gebildeten Chinesinnen und Chinesen wie Haolu Shu hat sich Unzufriedenheit über die Zustände in der Volksrepublik China breitgemacht. Viele wollen auswandern. Wie die NZZ berichtete, stiegen im chinesischen Internet die Suchanfragen nach «Emigration» um 440 Prozent, als die Regierung im vergangenen April angekündigt hat, an der Zero-Covid-Strategie festhalten zu wollen. Mit ihrer Ausbildung wird Haolu Shu in Japan eine gefragte Fachkraft sein. Weltweit ist Japan schon heute das Land mit dem höchsten Anteil der über 65-Jährigen in der Bevölkerung – fast ein Drittel hat das Pensionsalter erreicht.

Japan leidet an Überalterung

Gründe für die Demografie Japans sind der Geburtenrückgang, die hohe Lebenserwartung und fehlende Zuwanderung. Das Problem droht sich in den nächsten Jahren zu verschärfen und ist für die japanische Politik eine soziale Herausforderung. «Mit meiner Forschungsarbeit möchte ich zu einer Lösung beitragen», sagt Shu. Sie werde ihre Eltern in China vermissen. «Doch als junger Mensch möchte ich Neues sehen. Ohne Neugier wäre ich nicht nach Diepoldsau gekommen, wo ich viel gelernt habe.» Wenn Haolu Shu künftig als Professorin referiert, steckt auch ein bisschen Diepoldsau in ihren Forschungsergebnissen.

