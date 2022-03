Diepoldsau Trotz Pandemie: Erfolgreiches Jahr für die Theatergruppe Rhybrugg Der Vorstand und die Revisoren sind an der Hauptversammlung der Theatergruppe Rhybrugg im Amt bestätigt worden. Und können auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. 01.03.2022, 05.00 Uhr

Daniela Abderhalden und Urs Spirig wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bild: PD

Der Vorstand der Theatergruppe Rhybrugg Diepoldsau-Schmitter bleibt in seiner Besetzung ein weiteres Jahr gleich. Einstimmig und mit Applaus wurden gewählt: Urs Spirig, Präsident, Remo Langen­egger, Vizepräsident, Sonja Fehér, Aktuarin, Silvana Mainardi, Kassierin, und Sabrina Graf, Beisitzerin. Ebenso wurden die Revisorinnen Bea Bischofberger und Karin Aerni für eine weitere Amtsdauer einstimmig gewählt.

Im Präsidialbericht stellte Urs Spirig fest, dass das ver­gangene Theaterjahr – trotz Corona-Pandemie – ein grosser Erfolg war und die Theatergruppe einmal mehr sehr viele gute Rückmeldungen erhalten hat. Mit der herzergreifenden Komödie «Gspässigi Lüüt» habe man zwar wieder einmal bewusst eine andere Art von Theater aufgeführt, so der Präsident, das Stück sei jedoch beim Grossteil des Publikums sehr gut angekommen. Die vereinzelten kritischen Rückmeldungen bezogen sich allein auf die wenigen Lachmomente in dieser Produktion. So ist die Komödie aus dem Leben gegriffen und regte die Gäste eher zum Studieren und Denken als zum herzhaften Lachen an.

Trotz Corona war die Mehrzweckhalle in Diepoldsau jeden Aufführungsabend gut besetzt und es konnten alle geplanten Aufführungen durchgeführt werden. Auch im Kinotheater Madlen konnte sich die Theatergruppe Rhybrugg über viele Gäste freuen. Als Regisseur wirkte erneut Reto Wiedenkeller aus St.Gallen. Alle Aufführungen wurden zusammen mit ihm, der Regieassistentin, dem Aufführungs-OK und den vielen Helferinnen und Helfern einstudiert und vorbereitet. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten funktionierte einwandfrei. Aufgrund der Pandemie konnte jedoch das sonstige Vereinsleben nicht so gepflegt werden, wie es die Mitglieder gewohnt waren. Viele der Sitzungen wurden online durchgeführt, und die meisten Vereinsanlässe mussten leider abgesagt werden.

Jubilare und Jubilarinnen geehrt

Karl Sieber und Bea Bischofberger sind beide schon 25 Jahre im Verein dabei. Ihnen beiden wurde für die zahlreichen Einsätze zugunsten des Vereins gedankt.

Mit Daniela Abderhalden und Urs Spirig konnten an dieser Hauptversammlung gleich zwei weitere Mitglieder geehrt werden. Beide bereichern die Theatergruppe schon seit 30 Jahren und werden aus diesem Grund beim Zentralverband Schweizer Volkstheater als eidgenössische Veteranen vorgeschlagen. Nach der offiziellen Versammlung wurden beide persönlich geehrt und erhielten ein Präsent.

Nach der Hauptversammlung folgte der gemütliche Teil mit Gesprächen und einem Lottomatch. Alle freuen sich auf die kommende Theatersaison, die nun bereits wieder startet. Es steht uns mit Sicherheit wieder ein spannendes Jahr bevor.

Theatergruppe Rhybrugg sucht Verstärkung

Die Theatergruppe Rhybrugg sucht immer wieder interessierte Schauspielerinnen, Schauspieler sowie Helfer und Helferinnen. Wer Lust hat, im Verein mitzumachen, darf sich einfach melden. Es gibt viele spannende Bereiche zu entdecken. Interessierte werden natürlich durch die Mitglieder der Theatergruppe in die Theater- und Schauspielwelt eingeführt. (pd/red)