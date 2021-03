Diepoldsau Trotz abgesagter Konzerte: MV Diepoldsau bleibt optimistisch Auch wenn die HV brieflich durchgeführt wurde, galt es über einige interessante Traktanden abzustimmen. 04.03.2021, 05.00 Uhr

Neu im Aktivkorps des MV Diepoldsau-Schmitter (von links): Chiara Seitz, Jana Enz, Natascha Nett, Celine Kuhn und Alice Köppel. Auf dem Bild fehlt Fiona D’Agostino. Bild: PD

(pd) Obwohl das Gemeinschaftskonzert mit dem MV Konkordia Au vom 8. Mai und das Konzert vom 29. Mai abgesagt werden mussten, blicken die Musikanten mit viel Optimismus in die Zukunft. In diesem Jahr gilt das Hauptaugenmerk der Shownight vom 20. November. Ebenfalls ist der Ersatz der glanzlos gewordenen Vereinsfahne des Musikvereins Diepoldsau-Schmitter geplant. Es hat sich eine Fahnenkommission unter der Leitung von Vizepräsident Marco Nussbaumer gebildet und die Vorbereitungen für die neue Fahne laufen. Vereinsleitung und Präsident Ivan Nett sind überzeugt, dass es gerade in der jetzigen Zeit wichtig ist, Symbole des Zusammenhaltes zu zeigen. Geplant ist die Einweihung der neuen Fahne im Vereinsjahr 2022.

Ivan Nett, Dirigent Daniel Ritter und Vereinsmitglied Sabrina Sanseverino haben die Vorbereitungen für ein ehrgeiziges musikalisches Projekt im 2023 in Angriff genommen. Für dieses Projekt will sich der Musikverein mit einem Chor auf das anspruchsvolle Konzertstück «Planet Earth» vorbereiten. Geplant ist eine Konzertreihe am 2., 3. und 4. Juli 2023 mit Aufführungen in Diepoldsau und zwei weiteren Spielorten.

Kein Kreismusiktag, sechs Neumitglieder

Die Pandemie hat nicht nur 2020 massgeblich geprägt, es sind auch langfristige Pläne betroffen. Der Kreismusiktag 2020 in Widnau musste abgesagt werden, er soll neu 2023 stattfinden. Dies hat zur Folge, dass der MV Diepoldsau-Schmitter seine ursprüngliche Bewerbung für die Durchführung dieses Anlasses zurückgezogen hat. An der diesjährigen HV haben die Mitglieder der Bewerbung für 2025 zugestimmt. Bei all den visionären Projekten ist das abgelaufene Jahr fast ein wenig in den Hintergrund getreten.

Allen Schwierigkeiten zum Trotz gibt es auch Erfreuliches zu berichten. So wurden sechs junge Neumitglieder einstimmig in den Verein aufgenommen. Dies belegt, dass der Verein schon seit vielen Jahren eine weitsichtige, erfolgreiche Nachwuchsarbeit leistet. Nachdem es auch zwei Austritte gab, beträgt der Mitgliederbestand neu 72 aktive Musikantinnen und Musikanten.

Kassierin: Gute Rechnung und neues Ehrenmitglied

Als nicht weniger erfreulich bezeichnet der Verein die Ernennung von Sarah Rüegg zum Ehrenmitglied. Als langjähriges, verdientes Mitglied amtet sie aktuell als Kassierin. Ein weiteres verdientes Mitglied ist Marco Nigg. Als Mitglied der Musikkommission war er mitverantwortlich für die Auswahl der Musikliteratur und der Gestaltung des musikalischen Jahresprogramms. Nach vielen Jahren hat er sich entschieden, seine Tätigkeit in der Musikkommission zu beenden. Ivan Nett bedankte sich herzlich bei ihm für seinen unermüdlichen Einsatz zugunsten des Vereins. Erfreuliches berichtete Sarah Rüegg auch in ihrer Funktion als Kassierin.

Trotz des Wegfalls wichtiger Einnahmequellen konnte sie der Rechnungsprüfungskommission und der HV eine positive Jahresrechnung präsentieren. Dies war möglich dank einer hohen Kostendisziplin sowie der grosszügigen finanziellen Unterstützung der Gönnerinnen und Gönner, der politischen Gemeinde, den beiden Ortsgemeinden und anderen Kooperationen sowie den Förderinstrumenten des Kantons St. Gallen und der schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Verein ist sehr dankbar, dass dies möglich war und ist froh, keine finanzielle Last tragen zu müssen.

Vier Mitglieder werden für lange Aktivzeit geehrt

2021 wird mit Patrik Spirig ein Aktivmitglied an der Kreis-Delegiertenversammlung in Eichberg für 25 Jahre aktives Musizieren zum Kantonalen Veteranen ernannt. Auch in diesem Jahr werden Christoph Beglinger und Reto Züst zu Eidgenössischen Veteranen (35 Jahre Musizieren) und Willi Hoch zum Kantonalen Jubilar (50 Jahre). Die kantonale Delegiertenversammlung findet am 13. November in Diepoldsau statt. Im Allgemeinen Teil der HV orientierte Präsident Ivan Nett den Verein, dass die Planung zur Renovation des vereinseigenen Probelokals unterbrochen wurde.

Ursprünglich war geplant, im Rahmen einer Vorstudie zu zeigen, wie die Räume modernisiert und den geänderten Anforderungen angepasst werden könnten. Hauptgrund für den Planungsstopp ist, dass sich solche Investitionen in der aktuellen Lage nur schwer finanzieren lassen. Ein Beleg für den Optimismus des Vereins ist jedoch die neue Website, die bald unter www.mvdiepoldsau.ch zu finden sein wird.