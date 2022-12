Swingender Jazz in der Kirche Diepoldsau

Diepoldsau Swingender Jazz im Gotteshaus: Band spielt Weihnachtslieder in der evangelischen Kirche Diepoldsau Die Jazz Point Big Band aus Wangen im Allgäu interpretierte Weihnachtslieder erfrischend neu. Max Pflüger Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mario Heine und Miriam Ahrens, zwei gefällige Jazzstimmen. Bild: Max Pflüger

«Jingle Bells», «Let It Snow», «Winterwonderland», «Santa Claus Is Coming To Town», «White Christmas», «Feliz Navidad»… Viele der 18 Lieder, die im Konzert am Samstagabend in der evangelischen Kirche, Diepoldsau, zu hören waren, kennt man. Und man hört sie immer wieder gerne. Andere waren weniger bekannt, und vieles hörte man auch zum ersten Mal. Der gefällige Mix vor allem amerikanischer Weihnachtslieder kam an. Der swingende, jazzige Stil der Jazz Point Big Band aus Wangen im Allgäu gefiel. Und die kraftvollen Stimmen von Miriam Ahrens und Mario Heine passten perfekt in das mitreissende Klangbild der 19 Musiker der Big Band unter der Leitung von Klaus Roggors.