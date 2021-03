Diepoldsau Politikerin fordert: Was die einen dürfen, sollen die anderen auch dürfen Nichtgeimpfte oder negativ Getestete dürfen nicht benachteiligt werden, fordert Kantonsrätin Carmen Bruss. Max Tinner 06.03.2021, 05.00 Uhr

Blutentnahme durch eine ausgebildete Fachkraft. Bild: Mirco Dalla Lana

Carmen Bruss fürchtet, Leute, die gegen Corona geimpft sind, könnten bald schon in verschiedenen Lebenslagen gegenüber Nichtgeimpften bevorteilt werden – oder umgekehrt gesehen: Nichtgeimpfte benachteiligt. Das ist für die Diepoldsauer SVP-Kantonsrätin inakzeptabel.

Letztlich müsse jeder selbst für seine Gesundheit sorgen, schreibt sie in einer einfachen Anfrage, die sie der Regierung zur Beantwortung eingereicht hat. Der Staat solle lediglich unterstützen und empfehlen, aber nicht befehlen, meint sie.

Positiv Getestete als immun betrachten

Carmen Bruss stellt der Regierung im weiteren Fragen zum Stand des Corona-Immunitas- Studienprogramms. Dieses koordiniert eine ganze Reihe von Studien von Schweizer Hochschulen und Gesundheitsorganisationen. In diesen Studien wird mittels eines Langzeitmonitorings untersucht, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner sich mit Corona infiziert haben und ob eine durchgemachte Erkrankung vor einer erneuten Ansteckung schützt.

Carmen Bruss (SVP) Bild: Benjamin Manser

Wenn dem nämlich so ist, so wären diese Leute als immun zu betrachten und gleich zu behandeln wie Geimpfte, denkt Carmen Bruss. Sie ist ausserdem der Ansicht, dass man all diese Leute von der Maskentragpflicht befreien und man sie auch vereinfacht die Grenze überqueren lassen sollte, allein auf Grundlage eines (auch älteren) positiven Tests oder eines Antikörpertests.

Studien-Testprogramm ausdehnen

Carmen Bruss möchte weiter wissen, wie viele St.Gallerinnen und St.Galler schon im Rahmen des Corona-Immunitas-Programms getestet wurden und ob das Angebot nicht für die gesamte Bevölkerung geöffnet werden könnte oder zumindest für jene Leute, die sich schon in Quarantäne begeben mussten. Sie denkt, damit liesse sich die Entwicklung hin zur Bevölkerungsimmunität zuverlässiger verfolgen und damit letztlich auch Impfstoff sparen.

