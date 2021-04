DIEPOLDSAU Nazi-Aktion wird nicht geduldet: Gemeinde reicht Strafanzeige ein In Diepoldsau haben Unbekannte Hakenkreuze auf Tafeln geklebt. Die Gemeinde hat Strafanzeige eingereicht. 17.04.2021, 05.00 Uhr

Am Ort, an dem die Hakenkreuze auftauchten, schrieb jemand: «Nazis verschweandid!» Bild: pd

(ys) Eine Anwohnerin hat in Diepoldsau eine unschöne Entdeckung gemacht: Sie fand drei mit Hakenkreuzen verklebte Tafeln in ihrem Wohngebiet vor. Ihre Entdeckung postete sie auf Facebook. So habe sie versucht, Zeugen zu finden, sagte sie dem Onlineportal FM1Today.

Zwei Tempo-30-Tafeln an der Gemeinde- und der Stockstrasse sowie eine privat aufgestellte Warnpuppe wurden mit gelbem Klebeband verunstaltet. Einige Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer wehrten sich umgehend gegen den rechtsextremen Angriff. «Nazis verschwean­did!», schrieben sie auf ein Verkehrsschild. So zeigen sie, dass Nazi-Symbole in Diepoldsau nicht geduldet werden.

Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung

Der richtige Ansprechpartner, um sich gegen den rechtsextremen Vandalismus zu wehren, ist aber die Kantonspolizei. Deshalb hat die Gemeinde Anzeige eingereicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Denn das Zeigen nationalsozialistischer Symbole ist in der Schweiz anders als in den meisten europäischen Ländern nicht verboten. Ob es sich um eine Verletzung der Rassismus-Strafnorm handelt, wird erst ermittelt, wenn die Täterinnen oder Täter bekannt sind.

Verstärkte Kontrolle im betroffenen Wohngebiet

Diepoldsaus Gemeindepräsident Roland Wälter verurteilt die Nazi-Klebeaktion als «nicht nachvollziehbare Dummheit». Er könne sich nicht daran erinnern, dass in Diepoldsau schon einmal Vekehrstafeln mit ras­sistischen Symbolen bekritzelt worden seien. «Seit wir mit dem privaten Sicherheitsdienst Aba­con zusammenarbeiten, gibt es hier viel weniger Vandalismus.» Die Gemeinde reagiert vorerst mit verstärkter Kontrolle des betroffenen Wohngebiets. «Wenn jemand etwas darüber weiss, kann er sich bei der Polizei oder mir melden», sagt Wälter.