Faustball Diepoldsau muss sich steigern Die SVD-Frauen streben am zweiten NLA-Spieltag zwei Siege an. 10.12.2021, 05.00 Uhr

Mirjam Schlattinger und ihre Kolleginnen spielen am Sonntag in der 2.NLA-Runde in Jona. Anfang Januar messen sich die Diepoldsaue- rinnen mit den besten Vereinsteams Europas.

Am Sonntag, 12.Dezember, kämpft das Nationalliga-A-Frauenteam des SVD Diepoldsau-Schmitter ab 9 Uhr in Jona um weitere Punkte im Rennen um die Finalevent-Qualifikation.

Der Start in die Hallensaison verlief nicht optimal, musste sich Diepoldsau doch bereits in der zweiten Partie gegen Kreuzlingen im Entscheidungssatz geschlagen geben. Bei der Qualität des Diepoldsauer Kaders sollte die Qualifikation zwar nur Formsache sein, allerdings will sich das Team im Vergleich zur letzten Runde steigern und spielerisch wieder überzeugen. Dabei treffen die Rheintalerinnen in Jona auf Hochdorf und Neuendorf.

Neuendorf war gegen Jona nah an der Überraschung

Neuendorf setzte bereits in der ersten Saison ein kleines Ausrufezeichen, indem es den TSV Jona in einen Entscheidungssatz zwang, diesen aber verlor. Die ambitionierten Diepoldsauerinnen sind also gut beraten, von Beginn an mit voller Konzentration zu spielen. Denn wenn die Solothurnerinnen in einen Lauf geraten, werden sie gefährlich. Unter der Woche haben sie Spielerinnen noch einmal konsequent trainiert, sie brennen auf den nächsten Einsatz.

Die zweite Begegnung gegen Hochdorf, das von U18-Nationaltrainer Daniel Gübeli trainiert wird, dürfte den Rheininslerinnen wieder die Möglichkeit bieten, einige Varianten zu testen, denn der Titelverteidiger geht als haushoher Favorit in diese Begegnung.

Für den kommenden Spieltag steht wieder das komplette Kader zur Verfügung. Captain Eva Lässer und Abwehrspielerin Svenja Wrede kehren zum Team zurück, nachdem sie in der 1. Runde noch in der zweiten Mannschaft aushelfen mussten. Auch der Rest des Teams ist fit und freut sich auf die anstehenden Kräftemessen gegen Hochdorf und Neuendorf.

Danach steht bereits die Weihnachtspause an. Doch die Diepoldsauerinnen werden sich nicht ausruhen, sondern bereiten sich auf den anstehenden Europacup in Calw (Deutschland) vor. Denn bereits am 7./8. Januar treffen sich die besten Hallenteams Europas und spielen in Turnierform um den Titel – wenn der Event überhaupt stattfinden kann. (mm)