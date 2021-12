Volleyball Diepoldsau mit dem Punktemaximum: Rheininslerinnen erfüllen Erwartungen In der zweiten Spielrunde der neuen Hallensaison überzeugten die Frauen des SVD Diepoldsau-Schmitter mit zwei deutlichen Siegen. 14.12.2021, 05.00 Uhr

Alessia Benz und ihre Diepoldsauer Teamkolleginnen müssen sich mit Blick auf den bevorstehenden Europacup weiterhin steigern.

Die NLA-Frauen des SVD Diepoldsau-Schmitter erfüllten am letzten Wochenende die hohen Erwartungen, die sie an sich selbst stellen. Der amtierende Schweizer Serienmeister fuhr am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde zur Schweizer Meisterschaft weitere zwei Siege ein. Dabei mussten die starken Rheininslerinnen sowohl zuerst gegen Neuendorf als auch danach gegen Hochdorf keinen Satz abgeben.

Mit dem Willen, nach der ersten Saisonniederlage gegen Satus Kreuzlingen eine Reaktion zu zeigen, startete Diepoldsau äusserst konzentriert in die Begegnung mit Neuendorf. Die Solothurnerinnen schienen ihrerseits noch nicht richtig ins Spiel zu kommen, während Diepoldsau mit druckvollem Angriffsspiel und einer soliden Defensive überzeugte. Schliesslich resultierte zum Auftakt ein klarer 11:5-Satzerfolg.

Diepoldsau war schlicht die bessere Mannschaft

Ähnlich dominant startete das Team von Coach Lässer dann in den zweiten Spielabschnitt. Die Rheintalerinnen konnten sich dabei schnell einen komfortablen 7:2-Vorsprung erspielen. Durch einige ungezwungene Fehler auf Seiten Diepoldsaus kam beim Gegner nochmals etwas Hoffnung auf, aber dann machte Diepoldsau mit 11:9 den Sack zu.

Anschliessend fand der Gegner etwas besser in die Partie und forderte die Rheininslerinnen mehr. Doch Diepoldsau war an diesem Tag schlicht die bessere Mannschaft, holte auch verdient den dritten Satz (diesmal mit 11:8) und damit den ersten Sieg des Tages.

Audacia Hochdorf zeigt sich hartnäckig

In der zweiten Partie gegen Audacia Hochdorf erhielten Alessia Benz, Svenja Wrede und Svenja Sutter Spielzeit. Sie hatten im ersten Spiel noch kei­- ne Einsatzminuten bekommen. Der klare Underdog Hochdorf bot Diepoldsau dann erstaunlich gut Paroli und liess in keiner Phase locker. Mit viel Kampfgeist brachte der SVD aber auch in der zweiten Begegnung Satz für Satz ins Trockene. Am Ende durften er einen weiteren Drei-Satz-Erfolg feiern.

Obwohl Tanja Bognar und Lena Wahl während des ganzen Spieltags noch nicht zu 100 Prozent überzeugten und einige Chancen im Rückschlag ausliessen, war eine Leistungssteigerung im Vergleich zur letzten Runde sichtbar. Auch in der Abwehrarbeit zahlt sich das harte Training aus.

Wollen die Diepoldsauerinnen aber neben der Schweizer Meisterschaft auch am Europacup im Januar ein Wörtchen um den Finaleinzug mitreden, müssen sie sich steigern. Vor allem soll in den nächsten Trainingseinheiten konzentriert an der Konstanz im Zuspiel und im Angriff gearbeitet werden. (mm)

Frauen, Nationalliga A

Resultate 2. Spieltag: Diepoldsau – Neuendorf 3:0 (11:5, 11:9, 11:8), Diepoldsau – Hochdorf 3:0 (11:9, 11:8, 11:8), Elgg – Hochdorf 1:3, Elgg – Neuendorf 0:3, Jona – Kreuzlingen 3:2, Schlieren – Kirchberg 3:0, Jona – Kirchberg 3:0, Schlieren – Kreuzlingen 0:3.

Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Jona 8 Punkte, 2. Diepoldsau 6 (11:3), 3. Kreuzlingen 6 (11:5), 4. Neuendorf 4 (8:6), 5. Hochdorf 4 (6:8), 6.Elgg 2 (4:9, 113:127 Bälle), 7. Schlieren 2 (4:9, 95:132), 8. Kirchberg 0.

Diepoldsau: Eva Lässer, Sarina Mattle, Alessia Benz, Jamie Bucher, Svenja Wrede, Svenja Sutter, Jamie Bucher, Lena Wahl, Tanja Bognar.