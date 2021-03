Diepoldsau «Leute aus dem Dorf erreichen»: Die Gemeinde Diepoldsau ist nun auf Social Media aktiv Facebook, Instagram, Youtube: Die Gemeinde Diepoldsau geht in Sachen Kommunikationskanäle neue Wege. Bisherige Kommunikationskanäle sollen aber nicht ersetzt werden. Geri Krebs 10.03.2021, 05.00 Uhr

Gemeindeinformationen per Fingerwisch: In Diepoldsau ist das ab sofort möglich. Bild: gk

Diepoldsau informiert in Zukunft «noch aktiver, transparenter und umfassender», wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt – und zwar über soziale Medien. «Damit trägt die Gemeinde dem Medienwandel Rechnung und leistet einen weiteren Beitrag für die Meinungsvielfalt», ist die Gemeinde überzeugt.

Roland Wälter, Gemeindepräsident Diepoldsau Bild: PD

Diepoldsau ist auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube präsent. «Wir nutzen die neuen Medien und möchten mehr Vertrauen und Transparenz schaffen. Uns ist wichtig, dass die Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer wissen, was wir tun und dass sie jederzeit bestens informiert sind», sagt Gemeindepräsident Roland Wälter.

Konstruktive Mitarbeit soll gefördert werden

Er ist überzeugt, dass mit guter Kommunikation das Interesse an konstruktiver Mitarbeit in der Bevölkerung geweckt und gefördert wird. Zudem erhalten die Einwohner weiterführende Informationen zu relevanten Themen und können direkt mit der Verwaltung in Kontakt treten. Aus der Einwegkommunikation soll ein Dialog mit der Bevölkerung entstehen.

Aktuelles der Gemeinde kann auf sozialen Medien kommentiert, gelikt und weitergeleitet werden. Kommunale Politik wird interaktiv. «Dies trägt letztlich auch zur Meinungsvielfalt bei», heisst es aus Diepoldsau. Im Januar hat der Gemeinderat das neue Kommunikationskonzept verabschiedet, das auf eine aktive und umfassende Öffentlichkeitsarbeit abzielt und auch den Umgang mit den sozialen Medien regelt. Diepoldsau sieht in der Kommunikation ein wichtiges Instrument für die Einwohnerzufriedenheit.

Bisherige Kommunikationskanäle werden nicht ersetzt

«Wir wollen noch mehr Leute im Dorf erreichen und für das Geschehen in Diepoldsau und die kommunale Politik begeistern», sagt Wälter. Die sozialen Medien ergänzen die bisherigen Kommunikationskanäle wie Mitteilungsblatt und Homepage ersetzen sie aber nicht.

Die elektronischen Medien bieten der Gemeinde viele neue Darstellungsmöglichkeiten. So kann etwa vom Mitteilungsblatt aus über einen QR-Code direkt auf zusätzliche Informationen im Internet verwiesen werden. Dort kann die Gemeinde mit Videos, Plänen und Bildern aktuelle Projekte noch anschaulicher darstellen.