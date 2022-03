Diepoldsau Kivo will Boden für eine Skills-Halle bereitstellen Im Rahmen eines Partnerprojekts wollen die Kirchgemeinde und politische Gemeinde eine «Skills-Hall» bauen. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Weder, Bauchef der reformierten Kirchgemeinde, stellt sich vor, wie auf der heute freien Wiese dereinst eine multifunktionale «Skills-Hall» stehen wird. Die Kirchenvorsteherschaft will das Projekt gemeinsam mit der politischen Gemeinde realisieren. Bild: Monika von der Linden

Patrick Weder geht über das Areal des Jugendtreffs an der Sonnenstrasse. Er zeigt auf eine mit Graffiti verzierte Baracke. Sie dient den Jugendlichen im Dorf seit 1994 als offener Treffpunkt. Das Jugendnetzwerk SDM (Soziale Dienste Mittelrheintal) betreibt ihn. Daneben hat ein Pavillon seinen Platz. Er ist ebenfalls nicht isoliert und beherbergt das Bistro des Treffs. Hinter einer Hecke liegt ein Spielplatz. Die Geräte sind für Klein- und Primarschulkinder ausgelegt.

Die Parzelle liegt in einer Zone für öffentliche Bauten. Eigentümerin des Grundstücks ist die Evangelische Kirchgemeinde der Dörfer Diepoldsau, Widnau und Kriessern. Patrick Weder ist Vizepräsident der Vorsteherschaft (Kivo) und Bauchef. Als solcher gehört er jener Arbeitsgruppe an, die das Areal aufwerten und so entwickeln will, dass sich sowohl Jugendliche als auch Kinder und Erwachsene gerne dort aufhalten. Die Idee ist, die Baracke abzureissen und auf der freien Wiese zwischen dem heutigen Treff und dem Kindergarten Mitteldorf eine «Skills-Hall» zu bauen. In ihr treffen sich Menschen aller Generationen, leben und tauschen ihre Fähigkeiten (englisch: Skills) aus. «In der Halle kann man sich bewegen und einander treffen», sagt Patrick Weder. «Auf einer Skaterrampe oder einem Skatepool zeigt ein Jugendlicher seine Tricks und bringt sie jemand anderem auch bei.» Die Halle soll ein inspirierender Begegnungsort sein, zu dem auch ein Ruhebereich mit Bistro gehören soll.

«Wir möchten in das Projekt investieren, da die heutigen Räume nicht weiterentwickelt werden können und es im Dorf nicht genug Hallen gibt», sagt Patrick Weder. In Diepoldsau brauche es eine ähnlich gute Lösung, den Bewegungsdrang auszuleben wie in anderen Dörfern des Mittelrheintals. In Balgach steht ein Skaterpark und in Berneck ein Pumptrack. Die «Skills-Hall» will diese Ange­bote nicht kopieren, sondern ein ergänzendes sein. Patrick Weder erachtet den Standort an der Sonnenstrasse als geeignet. «Können sich Jugendliche im Dorfzentrum treffen, fühlen sie sich nicht abgeschoben.» Dort funktioniere die soziale Kontrolle besser als in der Peripherie. Ausserdem wird die Halle gegen Lärm isoliert.

Die Baracke dient der Jugendarbeit seit dem Jahr 1994. Bild: Monika von der Linden

Beide Gemeinden müssen dem Projekt zustimmen

Bevor der erste Spatenstich gesetzt werden kann, müssen die vorliegenden Entwürfe zu definitiven Plänen reifen. Nebst Patrick Weder gehört Carsten Zeiske der Arbeitsgruppe an. Dem Gemeinderat und Präsidenten der Jugendkommission obliegt die Leitung des Partnerprojekts der Kirchgemeinde und der politischen Gemeinde. Die «Skills-Hall» soll eine Vernetzung der gesamten Dorfgemeinschaft ermöglichen. Wird die Kirchgemeinde das Grundstück bereitstellen, sollen in einem Baurechtsvertrag Details, wie zum Beispiel die finanzielle Abgeltung, geregelt werden.

Im nächsten Schritt entscheidet die Kirchgemeindeversammlung, ob sie der politischen Gemeinde die Parzelle, auf der der Jugendtreff steht, zu einem angemessenen Zins im Baurecht zur Verfügung stellt. In einem zweiten Antrag befindet sie über einen Beitrag von 90'000 Franken an das Projekt. Er soll aus einem Legat und nicht aus Steuern finanziert werden. Das Geld wird im Jahr des Baubeginns ausgezahlt. Dieser hat bis 2025 zu erfolgen.

Befürwortet die Kirchgemeinde beide Anträge, muss das Projekt anschliessend auch von der Bürgerschaft der politischen Gemeinde angenommen werden. Stimmt auch sie zu, wird die Arbeitsgruppe einen Projektwettbewerb für die Gestaltung der 150 bis 180 Quadratmeter grossen und zweigeschossigen Halle lancieren. Den Planungskredit in Höhe von 10'000 Franken hat die Kirchgemeinde bereits gesprochen. Die Diepolds­auer Jugendlichen werden in die Ausgestaltung des Projekts einbezogen.

Lehnt eine der beiden Gemeindeversammlungen das Projekt ab, wird es nicht realisiert.

Die Vorversammlung der Reformierten Kirchgemeinde Widnau- Diepoldsau-Kriessern ist am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr im Kirchgemeindehaus Diepoldsau. Die Gemeindeversammlung findet am Sonntag, 20. März, um 10.30 Uhr (nach dem Gottesdienst) in der Kapelle Widnau statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen