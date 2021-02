Diepoldsau Gutes Jahresergebnis macht’s möglich: Der Steuerfuss sinkt Die Gemeinde Diepoldsau blickt auf ein finanziell erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Dies erlaubt es ihr, den Steuerfuss auf 84% zu senken. 18.02.2021, 05.00 Uhr

Die Diepoldsauerinnen und Diepoldsauer haben im letzten Jahr mehr Steuern bezahlt, als die Gemeinde budgetiert hat. Bild: Archiv/mia

(gk) Die Jahresrechnung schliesst um fast 1,5 Millionen Franken besser ab als erwartet. Sie weist beim operativen Ergebnis einen Ertragsüberschuss von 1,14 Mio. Fr. aus, was zusammen mit dem budgetierten Rückschlag von 336500 Fr. eine Besserstellung von 1,48 Mio. Fr. ergibt. Dieser Überschuss wird in die Ausgleichsreserven eingelegt, lässt die Gemeinde Diepoldsau per Medienmitteilung wissen.